A 25 años del 11-S, ¿qué pasó con los hijos de Osama Bin Laden? Uno hasta es pintor

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Al cumplirse 25 años del atentado terrorista del 11 de septiembre, registrado en 2001, la familia del fundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden, registra vidas dispersas entre el aislamiento en Oriente Medio y la figuración pública.

Tras la muerte del extremista en Abbottabad en 2011, sus parientes tomaron trayectos totalmente opuestos.

🖼️ ¿Quién es Omar Bin Laden y a qué se dedica?

Omar Bin Laden es uno de los hijos mayores del extremista que se alejó de Afganistán y desarrolló una carrera en la pintura de paisajes.

La fuente DSN detalla que residió en Normandía, Francia, hasta 2023, cuando fue expulsado y posteriormente notificado con prohibición de retorno tras publicaciones en redes sociales; reportes periodísticos sitúan su residencia actual en Qatar.

💅 ¿Quiénes son las sobrinas mediáticas de Osama Bin Laden?

La artista Wafah Dofour, sobrina nacida en California, construyó una carrera como modelo de glamour y cantante en Europa.

Por su parte, la sobrina suiza Noor Bin Laden se posicionó públicamente como crítica del islam radical y seguidora del político estadounidense Donald Trump.

📌 ¿Dónde se encuentran las viudas de Osama Bin Laden?

Las viudas Khairiah Sabar, Siham Sabar y Amal Ahmed al-Sadah fueron capturadas en Pakistán y luego deportadas a Arabia Saudita.

La WEB Perfil cita que permanecen alojadas en un complejo seguro en Yeda bajo financiamiento familiar y estricto silencio público.

🔮 Continuidad en la custodia de las viudas

El estricto régimen de estancia para las viudas continuará en territorio saudí, mientras el conglomerado empresarial Saudi Binladin Group mantiene sus contratos de infraestructura en la península arábiga.

Hijos de Osama Bin Laden; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuántos hijos tuvo Osama Bin Laden y quiénes son los más conocidos? Osama bin Laden tuvo más de 20 hijos con varias esposas. Entre los más conocidos están Omar, Hamza, Saad, Abdullah, Iman y Fatima. Las cifras y los nombres pueden variar según las fuentes, porque parte de la familia mantuvo una vida privada y algunos datos nunca fueron confirmados oficialmente. ❓ ¿Omar Bin Laden apoyó las ideas de su padre? No. Omar Bin Laden se distanció públicamente de la ideología y las acciones de su padre. Con el tiempo, habló sobre su deseo de reunirse con sus hermanos y llevó una vida alejada de Al Qaeda, mientras intentaba construir una identidad propia fuera del legado familiar.

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