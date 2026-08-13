Temblor de magnitud 4.2 vuelve a sacudir San José del Palmar en Chocó, Colombia

Un sismo de magnitud 4.2 volvió a sacudir este jueves 13 de agosto al departamento del Chocó, en Colombia. El movimiento ocurrió en San José del Palmar, una de las zonas donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto.

El SGC informó que el temblor ocurrió a las 09:42 de la mañana, hora local. El movimiento tuvo una profundidad de 95 kilómetros y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros de San José del Palmar. Hasta el momento, el boletín de la entidad no registra personas heridas, daños materiales ni otras afectaciones relacionadas con este nuevo evento.

El sismo ocurrió en la misma zona del terremoto en el Chocó

El movimiento de este jueves se produjo en una zona que mantiene actividad sísmica durante los últimos días. El SGC habilitó su plataforma ‘Sismos Sentidos’ para que las personas que percibieron el temblor puedan informar sobre los efectos que provocó.

La entidad utiliza esta plataforma para recopilar información de quienes sienten los movimientos telúricos. Por ahora, el reporte oficial sobre el sismo de magnitud 4.2 no incluye afectaciones en San José del Palmar ni en otros sectores relacionados con el evento.

El nuevo movimiento ocurre pocos días después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al Chocó el pasado 10 de agosto. Desde entonces, el SGC ha mantenido el seguimiento de los eventos sísmicos registrados principalmente en San José del Palmar y Sipí.

La actividad sísmica continuó después del terremoto principal. Según una actualización del SGC, hasta el mediodía del 10 de agosto la entidad había registrado 18 réplicas. Esos movimientos tuvieron magnitudes de entre 1.4 y 4.8.

Chocó registra nuevos movimientos después del terremoto

Los registros del SGC muestran que los movimientos continuaron durante los días posteriores al terremoto. El 11 de agosto, la entidad reportó nuevos sismos en San José del Palmar y Sipí. Entre ellos constan eventos de magnitud 3.6, 3.1 y 3.9.

La actividad también continuó el 12 de agosto. Ese día, el SGC registró nuevos movimientos en San José del Palmar, entre ellos sismos de magnitud 2.5, 3.4 y 3.0.

El temblor de magnitud 4.2 registrado este jueves se suma así a la serie de movimientos que el organismo ha identificado en esta zona del Chocó después del terremoto del 10 de agosto.

La información sobre este nuevo sismo corresponde al boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano. El reporte, según la información publicada por El Tiempo, señala la hora, profundidad y ubicación del evento, pero no reporta hasta el momento personas heridas, daños materiales u otras afectaciones.

La actividad sísmica permanece bajo seguimiento en los sectores de San José del Palmar y Sipí, donde el SGC ha identificado múltiples movimientos desde el terremoto de magnitud 7.4.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HTNfsBQW1y — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

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