Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

El rescate de 87 personas que permanecieron retenidas durante cerca de 17 horas en un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, dejó interrogantes sobre la actuación de las autoridades y la muerte de uno de los presuntos secuestradores.

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El fallecido fue identificado como Jailer Humberto Muñetón, de 51 años. Su familia cuestiona la versión oficial que lo vincula con el grupo responsable de la toma de rehenes. La investigación busca esclarecer su participación y las circunstancias en las que murió durante el operativo, informó EFE este jueves 26 de noviembre.

Familia cuestiona la muerte de Jailer Muñetón

Indira Lambis, esposa del fallecido, aseguró que su marido había acudido al supermercado para comprar buñuelos. Después tenía previsto recogerla para llevarla al trabajo.

Según su testimonio, Muñetón era ingeniero industrial y también trabajaba como conductor. Además, negó que tuviera vínculos con actividades criminales.

Sin embargo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que el hombre participó en un intento de robo a un vehículo transportador de valores y posteriormente lideró la retención de las personas.

El funcionario afirmó que existen imágenes de cámaras de seguridad, drones y testimonios que respaldan esa versión.

Fiscalía investiga las armas utilizadas en el secuestro

El armamento empleado durante el secuestro también genera interrogantes. La Fiscalía informó que encontró armas traumáticas y balines que serán sometidos a análisis de balística.

Las pruebas permitirán determinar si estos elementos fueron modificados y tenían capacidad para disparar proyectiles de armas de fuego.

Además, las autoridades judicializaron a Juan Camilo Torres y Jhon Albeiro Mejía, ambos oriundos de Medellín. Según la investigación, junto con el fallecido habrían retenido a 87 personas y exigido 7 000 millones de pesos.

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Dos procesados por secuestro extorsivo agravado

Los dos hombres fueron imputados por secuestro extorsivo agravado. Ninguno aceptó los cargos, informó EFE.

Entre sus exigencias también constaban dos camionetas blindadas y el despeje de una vía hacia Barranquilla para facilitar su huida.

El caso generó reacciones políticas. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, difundió un video del fallecido y defendió la respuesta de las autoridades.

Ahora, la Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades de cada implicado, según EFE.

Con información de EFE

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