Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Para entender quién es Pete Hegseth es necesario revisar su recorrido por las fuerzas militares estadounidenses, la televisión y el gabinete de Donald Trump. Peter Brian Hegseth, nacido en Mineápolis el 6 de junio de 1980, ocupa el cargo de secretario de Guerra de los Estados Unidos, función a la que juró originalmente el 25 de enero de 2025 como el 29.º secretario de Defensa, antes de que la institución adoptara oficialmente el nombre de Departamento de Guerra el 5 de septiembre de ese mismo año.

Más noticias

Formación académica y trayectoria militar de quién es Pete Hegseth

Quienes buscan quién es Pete Hegseth encuentran primero su paso por las aulas y el servicio armado. En 2003 obtuvo una licenciatura en política en la Universidad de Princeton y posteriormente cursó estudios de posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Tras graduarse en Princeton, fue comisionado como oficial de infantería en la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos. Durante su servicio activo participó en despliegues en la Bahía de Guantánamo, Irak y Afganistán, además de ocupar múltiples puestos de estado mayor en la Guardia Nacional. Entre sus condecoraciones militares figuran:

Dos Medallas Estrella de Bronce.

Estrella de Bronce. La Medalla de Encomio Conjunto.

de Encomio Conjunto. Dos Medallas de Encomio del Ejército.

de Encomio del Ejército. La Insignia de Soldado de Infantería de Combate (CIB).

de Soldado de Infantería de Combate (CIB). La Insignia de Experto de Infantería (EIB).

Antes de incursionar en la televisión, dirigió organizaciones políticas y de defensa de veteranos como Vets for Freedom y Concerned Veterans for America.

Paso por Fox News y publicación de libros

Otro aspecto central para explicar quién es Pete Hegseth es su faceta mediática y editorial. Entre 2014 y 2024 trabajó como comentarista y copresentador en la cadena Fox News, donde destacó por su participación en el espacio matutino Fox & Friends Weekend.

De forma paralela, ha escrito cinco libros centrados en política conservadora, educación y cultura militar, entre los que constan American Crusade y The War on Warriors (2024), obra que figuró en la lista de los más vendidos del New York Times.

Lea también: Estados Unidos revela hasta dónde llegarán sus operaciones en Ecuador

Confirmación en el Senado y reformas en el Departamento de Guerra

La llegada de Hegseth al gabinete de la segunda administración de Donald Trump en enero de 2025 se definió tras una estrecha votación en el Senado de 51 a 50, resuelta mediante el voto de desempate del vicepresidente J. D. Vance, en medio de debates sobre su falta de experiencia administrativa previa y diversas controversias personales.

Ya al frente de la cartera de Guerra, ha impulsado la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la restricción de tropas transgénero y el endurecimiento de los estándares físicos bajo lo que denomina una “ética guerrera”. Su gestión también ha estado marcada por cuestionamientos debido a filtraciones de seguridad en comunicaciones y un intento fallido de juicio político en la Cámara de Representantes.

No deje de leer: Marco Rubio llega a Ecuador para fortalecer la cooperación con Daniel Noboa

Los tres encuentros de Pete Hegseth con Ecuador en 2026

En el plano internacional, para comprender quién es Pete Hegseth en la coyuntura ecuatoriana destaca su gira oficial por América Latina —con paradas en Venezuela, Colombia y Ecuador— enfocada en la cooperación militar y el combate al crimen organizado transnacional.

Durante 2026, el titular del Departamento de Guerra ha participado en tres reuniones clave con el presidente Daniel Noboa y el Bloque de Seguridad para consolidar una alianza operativa contra el narcoterrorismo:

Reunión en el Pentágono (junio de 2026): Recibió al presidente Noboa en Washington para sentar las bases de operaciones militares combinadas en Sudamérica, además de dialogar sobre mecanismos de financiamiento, asistencia técnica e intercambio de inteligencia para fortalecer a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Cumbre en Panamá (septiembre de 2026): En el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), se reunió con autoridades de seguridad ecuatorianas y posicionó a Ecuador como el primer país miembro en ejecutar acciones combinadas directas con Estados Unidos contra redes delictivas. Visita oficial en Carondelet, Quito (19 de noviembre de 2026): Calificó a Ecuador como un “socio firme y esencial” que “ha marcado el ritmo” en el combate al narcotráfico. Junto a Noboa y su gabinete, evaluó convenios vigentes como el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y el Acuerdo Shiprider, y planteó ampliar la cooperación hacia el control de fronteras y la lucha contra la minería ilegal.

Este respaldo bilateral se complementa con un fondo de 80 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para seguridad en Ecuador, sumado a la dotación de equipamiento militar.

Preguntas frecuentes sobre quién es Pete Hegseth

❓ ¿Quién es Pete Hegseth y qué cargo ocupa en Estados Unidos?

Pete Hegseth (Peter Brian Hegseth) es un político, veterano militar, escritor y expresentador de televisión que se desempeña como secretario de Guerra de los Estados Unidos en la segunda administración de Donald Trump.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Confirmación en el Senado y reformas en el Departamento de Guerra, asumió el 25 de enero de 2025 como el 29.º secretario de Defensa antes de que la entidad cambiara su nombre a Departamento de Guerra el 5 de septiembre de 2025, tras una votación en el Senado de 51 a 50 definida por J. D. Vance.

❓ ¿Cuál es la formación académica y experiencia militar de Pete Hegseth?

Estudió política en la Universidad de Princeton, cursó un posgrado en la Universidad de Harvard y sirvió como oficial de infantería en la Guardia Nacional del Ejército con despliegues en Guantánamo, Irak y Afganistán.

Según se detalla en Formación académica y trayectoria militar de quién es Pete Hegseth, durante su carrera castrense recibió condecoraciones como dos Medallas Estrella de Bronce, la Medalla de Encomio Conjunto y las insignias CIB y EIB, además de dirigir organizaciones de veteranos.

❓ ¿Qué reuniones ha mantenido Pete Hegseth con el Gobierno de Ecuador en 2026?

Respuesta precisa: Participó en tres encuentros clave: en el Pentágono en junio de 2026, en la cumbre de la A3C en Panamá en septiembre de 2026 y en el Palacio de Carondelet en Quito el 19 de noviembre de 2026.

Contexto:Conforme consta en Los tres encuentros de Pete Hegseth con Ecuador en 2026, estas citas permitieron revisar convenios como el SOFA y el Acuerdo Shiprider, ampliar objetivos hacia el control fronterizo y la minería ilegal, y complementar un fondo estadounidense de 80 millones de dólares para seguridad.

❓ ¿En qué medios de comunicación trabajó Pete Hegseth y qué libros escribió?

Trabajó entre 2014 y 2024 como comentarista y copresentador en la cadena Fox News, principalmente en Fox & Friends Weekend, y es autor de cinco libros, entre ellos American Crusade y The War on Warriors.

Como se indica en Paso por Fox News y publicación de libros, sus publicaciones abordan temas de política conservadora, educación y cultura militar, alcanzando con The War on Warriors (2024) un lugar en la lista de los más vendidos del New York Times.

❓ ¿Qué medidas y polémicas han marcado su gestión en el Departamento de Guerra?

Ha eliminado programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), restringido tropas transgénero y endurecido los estándares físicos, mientras enfrentó cuestionamientos por filtraciones de seguridad y un intento fallido de juicio político.

Bajo la sección Confirmación en el Senado y reformas en el Departamento de Guerra, el funcionario impulsa sus cambios internos bajo lo que denomina una «ética guerrera» tras haber sido confirmado en medio de debates sobre su experiencia administrativa previa.

Te recomendamos