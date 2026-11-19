Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La cita entre Pete Hegseth y Daniel Noboa se desarrolló durante la mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026 en el Palacio de Carondelet, en Quito. El secretario de Guerra de Estados Unidos ingresó a la sede del Ejecutivo alrededor de las 10:00 y permaneció cerca de dos horas en un diálogo reservado sin acceso para la prensa privada.

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Qué revelaron Pete Hegseth y Daniel Noboa tras la reunión

Tras finalizar el encuentro entre Pete Hegseth y Daniel Noboa, el funcionario estadounidense publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de X a las 14:06 para dar a conocer los ejes dialogados. Según expuso, la conversación se centró en reafirmar el respaldo de Washington al país en el combate contra el denominado narcoterrorismo, fortalecer la seguridad fronteriza y obtener resultados decisivos para la seguridad común.

Por su parte, un comunicado del Departamento de Guerra de Estados Unidos precisó que ambos líderes evaluaron posibilidades para ampliar la cooperación operativa con el fin de reforzar las fronteras, prevenir las operaciones de redes narcoterroristas y disuadir las actividades de minería ilegal.

En ese documento también se destacó el liderazgo de Ecuador en operaciones de interdicciones marítimas conjuntas y cinéticas combinadas.

El papel de Ecuador en la coalición A3C y el mensaje del Comando Sur

Durante su intervención en redes sociales, el jefe del Pentágono resaltó la participación ecuatoriana dentro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), una alianza internacional impulsada por Estados Unidos en marzo de 2026, durante el Gobierno de Donald Trump, como parte del Escudo de las Américas.

Hegseth señaló que, en calidad de miembro fundador de A3C, Ecuador ha marcado el ritmo en el enfrentamiento a organizaciones y redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico Oriental y en sus zonas fronterizas.

A este pronunciamiento se sumó el Comando Sur de Estados Unidos (U.S. Southern Command), entidad que citó el mensaje del secretario de Guerra en X y afirmó que Ecuador constituye un socio firme e indispensable en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo.

Participantes, operativo en Quito y antecedentes del encuentro

La reunión en el Palacio de Gobierno contó con la presencia de ministros de Estado, entre ellos el canciller Roberto Kury y el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira. En los exteriores de Carondelet se desplegó un dispositivo de seguridad integrado por efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, acompañado de vallas metálicas que restringieron el paso peatonal en determinados accesos.

El diálogo de este jueves constituye la segunda cita presencial entre Pete Hegseth y Daniel Noboa, quienes ya habían mantenido un primer encuentro en junio pasado en la sede del Pentágono, en Estados Unidos, para tratar la relación bilateral en defensa.

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Retorno temporal de Noboa a la Presidencia en medio de la campaña

La llegada del titular del Pentágono motivó que el presidente Daniel Noboa dividiera en dos tramos su licencia temporal por campaña electoral. Tras un primer período del 12 al 18 de noviembre, el mandatario retomó sus funciones este jueves 19 de noviembre exclusivamente para cumplir esta agenda bilateral y volverá a hacer uso de su licencia desde este viernes 20 hasta el 26 de noviembre.

Preguntas frecuentes sobre la reunión entre Pete Hegseth y Daniel Noboa

❓ ¿Qué revelaron Pete Hegseth y Daniel Noboa tras su reunión en Quito?

Analizaron ampliar la cooperación operativa para reforzar las fronteras, frenar redes narcoterroristas, disuadir la minería ilegal y continuar con interdicciones marítimas conjuntas.

De acuerdo con el apartado Qué revelaron Pete Hegseth y Daniel Noboa tras la reunión reservada, el secretario de Guerra de Estados Unidos y el mandatario ecuatoriano conversaron de forma reservada durante cerca de dos horas este jueves 19 de noviembre de 2026, acompañados por ministros como Roberto Kury y José Julio Neira.

❓ ¿Qué dijo Pete Hegseth sobre Ecuador tras su reunión con Daniel Noboa?

Reafirmó el apoyo de Estados Unidos contra los narcoterroristas y afirmó que Ecuador ha marcado el ritmo en el Pacífico Oriental y sus fronteras como miembro fundador de A3C.

Según se detalla en El papel de Ecuador en la coalición A3C y el mensaje del Comando Sur, el pronunciamiento fue difundido en X a las 14:06 y respaldado por el Comando Sur estadounidense, que calificó al país como un socio firme e indispensable.

❓ ¿Qué es la coalición A3C mencionada por Pete Hegseth en Ecuador?

Es la Coalición de las Américas contra los Cárteles (Americas Counter Cartel Coalition), una alianza de seguridad impulsada por Estados Unidos en marzo de 2026 para combatir el crimen transnacional.

Conforme consta en El papel de Ecuador en la coalición A3C y el mensaje del Comando Sur, esta iniciativa forma parte del Escudo de las Américas promovido durante el Gobierno de Donald Trump y cuenta con Ecuador entre sus países fundadores.

❓ ¿Por qué Daniel Noboa retomó sus funciones este 19 de noviembre de 2026?

El presidente retomó temporalmente sus funciones este jueves para recibir en Quito al secretario de Guerra de Estados Unidos y volverá a su licencia electoral del 20 al 26 de noviembre.

Como se indica en Retorno temporal de Noboa a la Presidencia en medio de la campaña, la visita del jefe del Pentágono llevó al mandatario a dividir su período de licencia por campaña, cuyo primer tramo se cumplió entre el 12 y el 18 de noviembre.

❓ ¿Cuándo se habían reunido anteriormente Pete Hegseth y Daniel Noboa?

Ambos funcionarios mantuvieron un primer encuentro presencial en junio pasado en la sede del Pentágono, ubicada en Arlington, Virginia.

Bajo la sección Participantes, operativo en Quito y antecedentes del encuentro, en aquella cita inicial ya habían revisado la relación bilateral en materia de defensa y seguridad para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado.

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