Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La agenda de Pete Hegseth en Ecuador arrancará este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00, con una reunión bilateral junto al presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, en Quito. El encuentro del secretario de Guerra y máxima autoridad del Pentágono marcará el cierre de una gira regional que incluyó paradas previas en Venezuela y Colombia este miércoles 18 de noviembre.

Qué temas analizará Pete Hegseth en Ecuador con Daniel Noboa

El diálogo entre ambas delegaciones revisará el avance de los compromisos de cooperación en seguridad, el combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la minería ilegal. En la mesa de trabajo constan los siguientes instrumentos vigentes entre Quito y Washington:

Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que regula la presencia temporal de tropas y aeronaves estadounidenses.

Acuerdo Shiprider para el desarrollo de operaciones marítimas.

Acuerdo de interdicción aérea.

Asistencia técnica y operativa para el sector seguridad.

Intercambio de información e inteligencia reservada.

Pedido de financiamiento hasta 2027 y cifras fronterizas

Durante la estancia de Pete Hegseth en Ecuador, las autoridades revisarán el requerimiento económico planteado por el país para fortalecer su frente de seguridad hasta 2027, el cual asciende a un total de 430,5 millones de dólares.

De forma paralela, Washington solicita que Ecuador entregue cifras y estadísticas concretas sobre la situación en la frontera con Colombia. Asimismo, existen inquietudes respecto a la comunicación coordinada y oportuna de los resultados de las operaciones conjuntas contra los cárteles, mientras el Pentágono trabaja en un sistema compartido de gestión de datos.

No deje de leer: Daniel Noboa concluyó reuniones Stephen Miller y Pete Hegseth, altos funcionarios de EE.UU.

Apoyo previo de Estados Unidos y gira por la región

Antes de viajar a Quito, el titular del Pentágono cumplió actividades este miércoles en Caracas y Bogotá dentro de la iniciativa hemisférica Escudo de las Américas. En Venezuela suscribió junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, un acuerdo para retomar la cooperación técnico-militar suspendida desde 2005, y en Colombia se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella para formalizar la entrega del primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.

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