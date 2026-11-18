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La agenda de Pete Hegseth en Ecuador arrancará este jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00, con una reunión bilateral junto al presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet, en Quito. El encuentro del secretario de Guerra y máxima autoridad del Pentágono marcará el cierre de una gira regional que incluyó paradas previas en Venezuela y Colombia este miércoles 18 de noviembre.
El diálogo entre ambas delegaciones revisará el avance de los compromisos de cooperación en seguridad, el combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la minería ilegal. En la mesa de trabajo constan los siguientes instrumentos vigentes entre Quito y Washington:
Durante la estancia de Pete Hegseth en Ecuador, las autoridades revisarán el requerimiento económico planteado por el país para fortalecer su frente de seguridad hasta 2027, el cual asciende a un total de 430,5 millones de dólares.
De forma paralela, Washington solicita que Ecuador entregue cifras y estadísticas concretas sobre la situación en la frontera con Colombia. Asimismo, existen inquietudes respecto a la comunicación coordinada y oportuna de los resultados de las operaciones conjuntas contra los cárteles, mientras el Pentágono trabaja en un sistema compartido de gestión de datos.
Antes de viajar a Quito, el titular del Pentágono cumplió actividades este miércoles en Caracas y Bogotá dentro de la iniciativa hemisférica Escudo de las Américas. En Venezuela suscribió junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, un acuerdo para retomar la cooperación técnico-militar suspendida desde 2005, y en Colombia se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella para formalizar la entrega del primero de una serie de aviones militares de carga Lockheed C-130 Hercules.