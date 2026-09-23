Chile anuncia su adhesión al Escudo de las Américas impulsado por Trump

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El Gobierno de Chile anunció su adhesión al Escudo de las Américas, una coalición internacional promovida por Estados Unidos para combatir el crimen organizado en la región.

El anuncio fue realizado por el presidente chileno, José Antonio Kast, desde Nueva York. El mandatario participó en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Según EFE, Kast afirmó que la incorporación permitirá establecer normas similares entre los países para perseguir a organizaciones criminales. También señaló que la participación de 15 países muestra una dimensión regional del problema.

Chile explica su ingreso a la coalición

Kast aclaró que la adhesión no constituye un tratado internacional. Según explicó, el mecanismo busca coordinar acciones sin afectar la soberanía ni la institucionalidad de cada país.

El Gobierno chileno indicó que la iniciativa complementará el llamado Compromiso de Santiago. Este acuerdo busca fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional.

EFE informó que Chile ya participaba como observador en el Escudo de las Américas. El país decidió ahora incorporarse formalmente a la coordinación impulsada por Washington.

Escudo de las Américas busca cooperación regional

La iniciativa contempla compartir información y mejorar el análisis de datos relacionados con organizaciones criminales. También incluye capacitación para las fuerzas de seguridad chilenas.

El Gobierno de Chile señaló que la coordinación permitirá reforzar el trabajo fronterizo con Argentina, Bolivia y Perú. Además, contempla cooperación con otros países de la región.

Entre las organizaciones identificadas por la coalición están el Tren de Aragua, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. También figuran grupos criminales de Ecuador y Brasil.

De acuerdo con EFE, el Escudo de las Américas reúne a gobiernos de América Latina y el Caribe para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales.

La incorporación de Chile se produjo durante la agenda internacional de Kast en Nueva York. El mandatario también abordó la seguridad y el combate al crimen organizado durante su intervención ante la ONU.

Con información de EFE

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