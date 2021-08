Policías investigan una ‘amenaza de bomba’ cerca del Congreso de EE.UU.

La policía del Capitolio de Estados Unidos informó este jueves 19 de agosto de 2021 que está investigando “una amenaza de bomba” cerca de la Biblioteca del Congreso, indicaron las autoridades.

“Esta es una investigación sobre una amenaza de bomba. Por favor, eviten la zona”, subrayó la Policía en una mensaje en su cuenta de Twitter, sin ofrecer más detalles.

NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t