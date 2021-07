Los exteriores de la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil permanecen militarizados por crisis carcelaria

Redacción Guayaquil

Una veintena de uniformados de la Escuela de Infantería Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) custodian los exteriores de la Penitenciaría del Litoral la mañana de este sábado 24 de julio del 2021.

Las visitas están suspendidas tras la muerte de ocho reos y tres policías heridos en enfrentamientos registrados el pasado miércoles 21 de julio.

Según el personal militar encargado de la seguridad en el perímetro externo el centro carcelario no registra hechos violentos en las últimas horas.

Las Fuerzas Armadas requisan a los vehículos que ingresan con alimentos y provisiones. En las canchas internas ubicadas en la zona posterior al portón principal se jugaban la mañana de este sábado partidos de fútbol.

La tarde del jueves el presidente, Guillermo Lasso, decretó la emergencia en el sistema carcelario y ordenó que las Fuerzas Armadas tomen el control en el perímetro de acceso a los centros penitenciarios. Los militares resguardan la Penitenciaría de Guayaquil desde la tarde de este viernes.

Las Fuerzas Armadas requisan a los vehículos que ingresan con alimentos y provisiones. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

A pesar de la prohibición de visitas, un puñado de personas se acercó esta mañana a preguntar por sus familiares presos. Isabel Vallejo llegó a dejar agua, galletas y efectos de aseo para su hermano, detenido por una demanda de manutención.

“La situación es pésima, mi hermano nos dice que no tiene ni agua. Tiene 20 días detenido y desde el miércoles no sabemos nada de él, la Policía nos dice que en la zona de apremio no se han registrado enfrentamientos”, indicó la mujer.

El primer filtro de control lo realizan los militares en el exterior. Existe un segundo filtro una vez que se ingresa al recinto a cargo de la Policía Nacional. Mientras que los 12 pabellones de la prisión son resguardados por guías penitenciarios.

Son 100 guías por turno los que están a cargo de casi 10 000 presos, en una de las prisiones del país con más hacinamiento. Fausto Cobo, nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), sostuvo que en el país existe un guía por cada 800 reos, “una monstruosidad”. Las bandas criminales han tomado el control de los pabellones y los guías carecen de armamento por lo que urge una reestructuración de las cárceles, dijo.

Sumado a los asesinatos registrados en la cárcel de Cotopaxi suman 27 fallecidos en las dos prisiones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, propuso en una entrevista con la cadena internacional de noticias CNN una reforma integral del sistema penitenciario que contempla la reducción del hacinamiento a través de la prelibertad de al menos 5 000 reos.