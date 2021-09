Obama anuncia la construcción de su biblioteca y museo presidencial

El expresidente estadounidense Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama anunciaron este 24 de septiembre del 2021 que el próximo martes comenzará la construcción en la ciudad de Chicago de un proyecto arquitectónico que albergará su futura biblioteca y museo presidencial.

“Michele y yo no podríamos estar más emocionados de comenzar la construcción del Centro Presidencial Obama en la comunidad que amamos”, dijo el exgobernante (2009-2017) en un video difundido en la cuenta de Twitter de la Fundación Obama.

Con motivo del comienzo de las obras, que han sufrido retrasos después de revisiones federales y demandas en busca de protecciones para las comunidades aledañas, se han organizado una serie de actividades virtuales que comenzarán el lunes 27 de septiembre y se extenderán hasta el martes.

We’ve got big news!



Our virtual groundbreaking festivities for the Obama Presidential Center will take place on Monday, Sept. 27 and Tuesday, Sept. 28.



Watch a special message from @BarackObama and @MichelleObama now. pic.twitter.com/yJ6M4DLL2A