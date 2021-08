Filtran fotos de la lujosa y multitudinaria fiesta que celebró Barack Obama por su 60 cumpleaños

Una serie de fotos filtradas por los invitados a la fiesta del sexagésimo cumpleaños del expresidente estadounidense Barack Obama revelaron detalles de la fiesta llena de celebridades que tuvo lugar el sábado 7 de agosto del 2021 por la noche en la exclusiva isla de Marthas Vineyard (Massachusetts, EE.UU.).

Los Obama organizaron un multitudinario evento en su mansión situada en la isla, a pesar de que su portavoz aseguró esta semana que se había “reducido” la capacidad solo a familiares y amigos cercanos debido al reciente repunte de covid-19 en el país, según recogían medios como The New York Post.

Invitados como el rapero Trap Beckham, la cantante Erykah Badu y el mánager TJ Chapman mostraron en sus redes sociales instantáneas del menú, el ambiente y la decoración, con acreditaciones y servilletas grabadas para la ocasión con la insignia 44×60 (44 por el número del expresidente y 60 por su edad) en dorado.

Aunque las fotos que compartieron fueron eliminadas más tarde debido a la política de privacidad del evento, ese medio publicó una en la que se ve a Obama con un micrófono en la mano y disfrutando en lo que parece una pista de baile, y otras en las que se aprecia una gran congregación de gente en la celebración de alto perfil.

El actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey estaban entre las 475 personas que habían recibido invitaciones a la lujosa celebración, en la que iba a tocar la banda de rock Pearl Jam y donde todos los invitados debían someterse a un test de covid antes de asistir, según medios estadounidenses.

DJ posts stealth pics of Obama's 'epic' birthday party — before being forced to delete them https://t.co/9fGUVeXaM0 pic.twitter.com/aRO5KOzi9K