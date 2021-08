Barack Obama suspende la polémica fiesta por su 60 cumpleaños

Agencia EFE

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) cumple este miércoles 4 de agosto de 2021 60 años aunque finalmente ha optado por dar marcha atrás en sus planes de dar una gran fiesta el próximo fin de semana y celebrará un evento más reducido.

Así lo confirmó la portavoz del exmandatario Hannah Hankins en un comunicado publicado en el diario The Washington Post, en el que explicó que se ha tomado la decisión “debido a la nueva expansión de la variante Delta en la última semana”.

Obama tenía previsto celebrar el sábado una gran fiesta con famosos en los jardines de su mansión en la exclusiva isla de Marthas Vineyard (Massachusetts), pero los preparativos habían ocasionado algo de polémica por el aumento de los contagios por covid-19 en el país.

🎉 Happy Birthday, @BarackObama!



President Obama has always enjoyed hearing about the good work people are doing to make a positive impact. This year, give him the ultimate birthday gift by sharing how you've spent 60 minutes—or even 60 seconds—giving back to your community. — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) August 4, 2021

El actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey estaban entre las 475 personas que habían recibido invitaciones a la lujosa celebración, en la que iba a tocar la banda de rock Pearl Jam y donde todos los invitados debían someterse a un test de covid antes de asistir, según medios estadounidenses.

En la nota, Hankins indicó que ese evento había sido planeado hacía meses de acuerdo con todas las recomendaciones públicas para protegerse de la enfermedad.

Sin embargo, ante el avance de la variante Delta, “el Presidente y la Sra. Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solo a la familia y los amigos cercanos“, dijo la portavoz.

Hankins agregó que el expresidente “aprecia las felicitaciones de cumpleaños de otras personas desde la distancia y espera ver a la gente pronto”.

Of all of your accomplishments, I know that being a present, loving father to our girls tops them all. Thank you for never letting the weight of the world get in the way of being a wonderful husband and father. Happy 60th birthday, @BarackObama! 💕 pic.twitter.com/hbbMhnUqQ6 — Michelle Obama (@MichelleObama) August 4, 2021

Algunos comentaristas conservadores habían acusado a Obama de hipocresía por planear esa celebración después de meses de pedir a los estadounidenses que se vacunen y sean cuidadosos durante la pandemia.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió el lunes a Obama, durante cuyo mandato ejerció como vicepresidente el actual mandatario estadounidense, Joe Biden.

Precisamente fue Psaki una de las primeras en felicitar a Obama este miércoles 4. Ella trabajó en el equipo de Comunicación de la Casa Blanca durante su mandato.

Psaki bromeó en su cuenta de Twitter: “Adivino que mi exjefe Barack Obama cumpliendo 60 significa que soy mayor de 28 (años) en este punto (la edad en la que comencé a trabajar para él). Feliz cumpleaños, Barack Obama. Gracias por todo lo que usted ha hecho para hacer a este país mejor”, apuntó.