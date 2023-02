Niños y bebés, rescatados entre los escombros tras el terremoto en Turquía y Siria

El número de muertos ocasionados por los dos terremotos del lunes superan este miércoles, 8 de febrero de 2023, los 11 200, de los cuales 8 574 se produjeron en Turquía y 2 662 en Siria. Además, en ambos países se han contabilizado casi 55 000 heridos.

Con la labor de los socorristas nacionales y extranjeros, el mundo ha podido ver la magnitud de estos hechos y sorprenderse de los milagrosos rescates.

Cientos de uniformados del mundo se han trasladado a las zonas del epicentro para tratar de recuperar cuerpos y sacar con vida a decenas de personas que permanecen bajo los escombros.

Desde Siria fue difundido un doloroso video que muestra a dos pequeños atrapados entre los escombros de un edificio derrumbado por los implacables temblores que tienen a ambos países sumidos en el caos. La niña protegió a su hermanito por varias horas.

Sus palabras despertaron la atención de los usuarios de redes sociales, luego de que lo compartiera la joven activista Shehr Bano en su cuenta de Twitter.

La niña dijo: 'Haré lo que quieras, pero sácame de aquí'", precisó. A través de las mismas redes sociales se ha informado que los menores están a salvo y que fueron rescatados.

En medio de los rescates, en la localidad siria de Jindires, las autoridades presenciaron el nacimiento de un bebé mientras su madre era sacada de los escombros. La pequeña fue la única superviviente de su familia, ya que su madre murió minutos después.



"Buscábamos a Abu Rudayna (sobrenombre de Abdalá) y su familia. Primero encontramos a su hermana, luego a su mujer, luego a Abu Rudayna, estaban juntos los unos contra los otros", explicó un allegado de la familia.

Según dijo, tras encontrar a toda la familia muerta, escucharon un ruido y decidieron buscar entre los escombros. Allí, hallaron a la pequeña, cortaron el cordón umbilical y la llevaron a un hospital.



En un video que circula en las redes sociales se ve a un hombre que lleva entre los cascotes la niña desnuda, recubierta de polvo, con el cordón aún colgando.

La pequeña tiene contusiones, pero su estado es estable, según esclareció el médico.

Los equipos de emergencia de Turquía lograron rescatar a una madre y a su hija de dos años después de estar sepultadas 44 horas bajo los escombros. De acuerdo con el diario argentino La Nación, ambas fueron hallados entre los restos de un edificio destruido en la ciudad de Kahramanmaras, cerca de la frontera con Siria.

También se conoció otro video publicado por Al Jazeera en que un menor de edad es rescatado luego de darle agua de la tapa de una botella. El niño habría pasado probablemente más de 48 horas debajo de los escombros y las bajas temperaturas en la noche.

His father sacrificed his life and shielded his bones to protect his little child 😥 Allah o Akbar #earthquake#TurkeyEarthquake #TurkeySyriaEarthquake #syriaearthquake pic.twitter.com/v8zY11LgxM