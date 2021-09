Al menos tres muertos y 60 heridos por sismo de 6 grados en China

Al menos 3 personas perdieron la vida y 60 resultaron heridas. Un sismo de 6 grados de magnitud sacudió este jueves 16 de septiembre de 2021 la provincia china de Sichuan, en el centro del país. Así lo informaron las autoridades chinas.

De los 60 heridos, tres se encuentran graves. Varios miles de personas han tenido que ser realojados por la catástrofe.

Según la Administración Sismológica de China, el sismo se produjo a las 04:33, hora local de hoy. Tuvo su epicentro en el condado de Luxian, a una profundidad de 10 kilómetros.

La fuente agregó que, 22 minutos después, se produjo una réplica de 2.8 grados de magnitud casi exactamente en el mismo punto. Esta vez, con una profundidad de 15 kilómetros.

En la tarde del día anterior, el mismo condado -y casi en las mismas coordenadas- ya había sufrido un temblor de 3 grados de magnitud a 12 kilómetros de profundidad.

La agencia estatal de noticias Xinhua indicó que las víctimas contabilizadas hasta el momento se produjeron en el citado condado, y que el temblor provocó el desplome de varias viviendas de la zona.

#China has launched an emergency response after a 6.0-magnitude #earthquake jolted the southwestern province of #Sichuan on Thursday

Many homes were destroyed by the #powerful earthquake and some areas were left without power. pic.twitter.com/5z3UtTKr8m