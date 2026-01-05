(En Vivo) Maduro comparece por primera vez ante un juez en Nueva York tras su captura en Venezuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela capturado por Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2026, se encuentra en el Tribunal de Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, para comparecer a su audiencia.

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La audiencia estaba prevista, en principio, para las 12:00 hora local (17:00 GMT). Con esta diligencia, Maduro enfrenta formalmente a la justicia de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia hiciera pública una acusación en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020 y ahora ampliada.

Nicolás Maduro se encuentra ya en la sala de audiencias y escucha los cargos que se le imputan:

Conspiración por narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos

Conspiración para usar esas armas.

Testigos de la audiencia mencionaron que Maduro se presentó en aparente calma y deseó “Happy New Year” a los presentes. No llevaba esposadas sus manos y vestía una camisa color naranja.

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El traslado de Nicolás Maduro se hizo con extrema seguridad

Las autoridades trasladaron a Maduro y a Flores desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn, conocida como MDC, hasta un campo ubicado en las afueras de Nueva York. Desde ese punto, ambos abordaron un helicóptero que los llevó a un helipuerto cercano al tribunal federal del sur del distrito.

La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del complejo judicial. Luego, un convoy conformado por cinco vehículos trasladó a la pareja hasta el edificio del tribunal. El operativo contó con una fuerte escolta policial, según mostraron imágenes difundidas por medios estadounidenses.

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Durante el desplazamiento, la Policía cerró varias calles aledañas para garantizar la seguridad. Maduro permaneció custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Al descender, mostró dificultades para movilizarse y requirió la ayuda de los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

Acusación ampliada y alcance del caso

La comparecencia de este lunes marca la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense. El Departamento de Justicia formalizó el sábado una acusación ampliada que reitera cargos por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer y utilizar ametralladoras y artefactos destructivos.

Por primera vez, la Fiscalía incluyó en el proceso a Cilia Flores, esposa del mandatario. Según la investigación, Flores habría participado en la coordinación de reuniones y en la logística de la red señalada por las autoridades. Los fiscales sostienen que su incorporación amplía el alcance del caso y refuerza la tesis de que el narcotráfico operaba como una estructura organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.

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La causa se tramita en el Distrito Sur de Nueva York y está a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años. Tras la audiencia inicial, el tribunal deberá definir los próximos pasos del proceso, entre ellos las condiciones de detención y el calendario judicial que seguirá el caso en los próximos meses.

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