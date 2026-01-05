Suiza decidió congelar los bienes vinculados a Nicolás Maduro y a su entorno en territorio suizo por un período de cuatro años.

La medida entró en vigor de forma inmediata y busca impedir movimientos de dinero de posible origen ilícito, según informó el Gobierno helvético y reportó el diario La Vanguardia.

La decisión la anunció el Consejo Federal de Suiza, que aclaró que la congelación no alcanza a los miembros del actual Gobierno venezolano.

La autoridad suiza explicó que el objetivo central consiste en bloquear cualquier intento de transferencia de activos mientras se evalúa su origen.

Medida preventiva tras la captura de Maduro

El Gobierno de Suiza vinculó la decisión con la reciente detención de Maduro por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y su posterior traslado a ese país.

En ese contexto, Zúrich señaló que la congelación busca evitar la salida de fondos potencialmente ilícitos y se suma a las sanciones que el país aplica a Venezuela desde 2018.

Investigación de fondos y posible devolución a Venezuela

El Consejo Federal explicó que la congelación permitirá investigar los recursos atribuidos a Maduro y a sus asociados para establecer eventuales irregularidades.

Si las autoridades prueban un origen ilegal, Suiza prevé devolver esos fondos para beneficio del pueblo venezolano dentro del plazo de cuatro años fijado por la medida.

Escenario político en Venezuela bajo seguimiento

El Ejecutivo suizo describió la situación venezolana como volátil y con posibles desenlaces en el corto plazo.

Por ello, afirmó que seguirá de cerca los acontecimientos y reiteró su llamado a la desescalada y a la moderación. Además, ofreció sus buenos oficios para contribuir a una salida pacífica a la crisis.

Hasta ahora, las autoridades suizas no detallan montos ni precisan qué activos se encuentran bajo congelación. El Gobierno aclaró que la decisión tiene carácter preventivo y se aplica a Maduro y a sus colaboradores en su condición de personas extranjeras políticamente expuestas.