La captura de Nicolás Maduro activó una reacción inmediata en los principales foros internacionales. Aunque con distintos tonos, todos coincidieron, este 3 de enero del 2026, en alertar sobre los riesgos regionales del operativo militar.

Organismos internacionales, pendientes del operativo militar contra Maduro

Uno de los organismos internacionales que están pendientes de lo que ocurre en Venezuela y el ingreso de militares a Caracas es la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de urgencia para este lunes 4 de enero del 2026, tras el ataque de Estados Unidos en territorio venezolano. Colombia impulsó la cita y Rusia y China la respaldaron como miembros permanentes.

La discusión se centrará en amenazas a la paz y seguridad internacionales, mientras el Gobierno venezolano denunció bombardeos sobre infraestructura civil y militar.

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción constituye “un precedente peligroso” y pidió respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

La OEA pide cautela en transición

La Organización de los Estados Americanos urgió a Washington y Caracas a prevenir una mayor escalada. Además, llamó a respaldar una salida pacífica que sustente una gobernanza basada en la voluntad popular.

El organismo pidió a los actores venezolanos actuar con unidad de propósito y cumplir un rol constructivo para preservar la paz, el Estado de derecho y la convivencia democrática, tras el traslado de Maduro a Nueva York.

CELAC y la reacción regional

Brasil informó que se evalúa una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para analizar el ataque estadounidense. La iniciativa se debatió con la presidencia pro témpore del bloque, a cargo del mandatario colombiano Gustavo Petro.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó la operación como una afrenta grave a la soberanía venezolana. Pidió una respuesta vigorosa de la ONU, insistiendo en la vía del diálogo y la cooperación regional.

Human Rights Watch y derechos humanos

La organización Human Rights Watch reclamó una transición rápida y pacífica en Venezuela y anunció que seguirá monitoreando las acciones de Estados Unidos y la respuesta de las autoridades venezolanas.

HRW expresó preocupación por posibles abusos y recordó que, tras años de represión, los venezolanos merecen elecciones libres, liberación de presos políticos y sanción a violaciones graves de derechos humanos.

Con información de EFE