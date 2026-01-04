Venezuela en fotos tras la captura de Maduro

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Caracas amaneció este domingo 4 de enero con calles vacías y una circulación mínima de vehículos.

El movimiento fue reducido un día después del ataque de Estados Unidos en puntos de la capital y otras zonas, y tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según constató EFE.

La ciudad mostró una calma inusual

Pocos comercios abrieron sus puertas, principalmente supermercados y farmacias. Estos restringieron el ingreso de clientes para evitar aglomeraciones, lo que provocó largas filas en el exterior.

En el oeste de Caracas, donde se ubica el Palacio de Miraflores y varias instituciones del Estado, la circulación de personas fue escasa.

En esta zona, donde se registraron explosiones durante el ingreso de aviones estadounidenses, civiles armados conocidos como “colectivos” custodiaban las calles y algunos locales comerciales.

En el este de la ciudad también se observó poco tránsito y casi nula presencia policial.

Allí se encuentra la Base Aérea La Carlota, uno de los objetivos del ataque del sábado.

Mientras tanto, el chavismo convocó a una marcha en el centro de Caracas en rechazo a la detención de Maduro, en una ciudad que permanece expectante ante los próximos acontecimientos.

Integrantes de colectivos custodian el ingreso a un supermercado este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE

Integrantes de colectivos custodian la entrada de un supermercadoeste domingo, en Caracas (Venezuela). EFE

Personas esperan en una estación de servicio este domingo, en Caracas (Venezuela). EFE