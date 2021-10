La lava arrasa una gasolinera y amenaza una iglesia en La Palma

La lava del volcán en La Palma avanza y a su paso arrasa con distintas edificaciones que eran parte del área urbanizada en esa isla turística de España.

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcán) ha grabado cómo el magma engulle distintas edificaciones. El video más reciente captó una montaña de lava que avanza lentamente cerca de una gasolinera. En otras imágenes se ha visto cómo destruye viviendas, torres metálicas y distintas estructuras civiles y del espacio público.

Uno de los integrantes de Involcán narró que la lava avanza lentamente hacia los barrios. El especialista dijo que una iglesia está amenazada por el magma, que aunque ha disminuido su velocidad de desplazamiento, no significa que vaya a detenerse.

Video de elcomercio.com

La situación ha motivado a desalojar medio centenar de viviendas de los municipios canarios de los Llanos de Aridanne y Tazacorte, en las últimas horas de este jueves 21 de octubre del 202. La lava ha arrasado ya mas de 860 hectáreas.

Vídeo grabado a las 10.15 (hora canaria) desde la carretera LP-213 del avance de las coladas en La Laguna / Video recorded at 10.15 a.m. (Canarian time) from the LP-213 road of the advance of the lava flows in La Laguna #lapalma pic.twitter.com/qTl8FY1jFM