Kenia recuperó los siete cuerpos del accidente aéreo en el que murió Michele Sensi-Contugi

Los equipos de rescate concluyeron este jueves 20 de agosto de 2026 la recuperación de los cuerpos de las siete víctimas del accidente de helicóptero ocurrido cerca del monte Ololokwe, en el norte de Kenia. Entre los fallecidos están Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, y su esposa, la diseñadora guayaquileña Stephany María Hollihan Vásconez.

Los rescatistas encontraron cuatro cuerpos durante la primera jornada de búsqueda, tras el siniestro ocurrido el miércoles 19 de agosto. Este jueves regresaron a la zona boscosa para recuperar los tres restantes y completar las tareas de campo. Las autoridades también tomaron muestras para los análisis forenses.

Los restos quedaron extensivamente quemados

El comandante del condado de Samburu, David Nkoroi, confirmó que los equipos recuperaron todos los cuerpos restantes y recogieron muestras para el examen forense. La operación reunió a agentes de la Policía de Kenia, personal de la Cruz Roja de Kenia y miembros de la Reserva Natural de Loisaba.

Según el reporte citado por medios locales, los restos de las siete víctimas quedaron quemados. Solo algunas partes del cuerpo resultaron identificables. El equipo de emergencia también encontró piezas anatómicas identificables dispersas entre el fuselaje.

Durante la primera jornada de búsqueda, los rescatistas además levantaron teléfonos móviles y cámaras fotográficas. Tras concluir la recuperación de los restos y otros indicios materiales, las autoridades acordonaron la zona y entregaron la escena a los investigadores.

La investigación busca determinar las causas del accidente. La Autoridad de Aviación Civil de Kenia y el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos participan en las pesquisas técnicas.

Traslado y análisis forense antes de la repatriación

Los restos fueron trasladados a Nanyuki. Posteriormente, las autoridades prevén llevarlos a la funeraria Lee, en Nairobi, para realizar los análisis forenses y las pruebas de identificación genética mediante ADN. Después de concluir este proceso, iniciaría la repatriación de los cuerpos a sus países de origen.

El accidente ocurrió el miércoles 19 de agosto, cuando un helicóptero EC-130 salió de la localidad de Loisaba con seis turistas. La aeronave se precipitó en la zona del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, hacia las 09:13, hora local.

Además de Sensi-Contugi y Hollihan, murieron cuatro estadounidenses: el ejecutivo de Telemundo José Alberto Suárez; el empresario de desarrollo inmobiliario Adam Hlavaty; el ejecutivo de software Henry Parra; y el dueño de una compañía de cangrejos Roger Duarte. El piloto Josh Outram tampoco sobrevivió.

Search and recovery efforts are ongoing, hampered by difficult terrain access and an active fire at the crash site.



An additional team has been dispatched from Isiolo to reinforce the operation.



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