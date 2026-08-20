Los accidentes aéreos que han causado la muerte de funcionarios en Ecuador

La muerte de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia el 19 de agosto de 2026, vuelve la mirada hacia los accidentes aéreos en los que han fallecido funcionarios de Ecuador. Entre los casos registrados está el del expresidente Jaime Roldós, además de ministros de Estado y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Sensi-Contugi viajaba junto con su esposa, Stephany Hollihan, en un helicóptero que se estrelló en el condado de Samburu, en el norte de Kenia. La aeronave llevaba seis pasajeros y un piloto y no hubo sobrevivientes. Las autoridades kenianas investigan las causas.

Los accidentes aéreos que marcaron a Ecuador desde la muerte de Roldós

El caso de mayor impacto político ocurrió el 24 de mayo de 1981. El presidente Jaime Roldós Aguilera murió cuando el avión presidencial en el que viajaba se estrelló en el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú.

Roldós se trasladaba hacia Macará, en Loja. En la aeronave también viajaban su esposa, Martha Bucaram; el ministro de Defensa, Marco Subía Martínez; integrantes de la comitiva presidencial y la tripulación. Las nueve personas que estaban a bordo murieron.

La muerte del mandatario ocurrió menos de dos años después de que asumiera la Presidencia, el 10 de agosto de 1979, con el retorno de Ecuador al régimen constitucional. Tras su fallecimiento, el entonces vicepresidente Osvaldo Hurtado asumió la Presidencia.

Las causas del siniestro han generado cuestionamientos durante décadas. Las investigaciones de la época apuntaron a un error de navegación y descartaron sabotaje, aunque posteriormente surgieron otras hipótesis sobre las circunstancias de la muerte del mandatario. Estas no han sido establecidas como causa definitiva del siniestro.

Rafael Rodríguez murió durante el Gobierno de Roldós

Antes de la muerte del Presidente, otro integrante de su Gobierno había fallecido en un siniestro aéreo.

El 19 de noviembre de 1979, el entonces ministro de Defensa, general Rafael Rodríguez Palacios, murió en un accidente de una aeronave militar Arava en Loja.

Rodríguez Palacios había asumido el Ministerio de Defensa con el Gobierno de Roldós, que llevaba poco más de tres meses en funciones.

Su fallecimiento fue el primero de una serie de casos que, durante las siguientes décadas, involucraron a ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Dos años después, el sucesor de Rodríguez en el Ministerio, Marco Subía Martínez, moriría en el mismo siniestro que acabó con la vida de Roldós.

Camilo Gallegos murió en un vuelo en 1986

El 28 de abril de 1986, el exministro de Educación Camilo Gallegos Domínguez murió en un siniestro aéreo mientras participaba en una misión vinculada con actividades educativas.

Gallegos había desarrollado una trayectoria vinculada con la educación pública ecuatoriana. Su fallecimiento ocurrió cinco años después de la muerte de Roldós y volvió a sumar a una autoridad del Estado a la historia de víctimas de siniestros de aviación en el país.

La Fuerza Aérea perdió parte de su alto mando en 1988

El 3 de junio de 1988, un Sabreliner de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) se accidentó cuando se aproximaba a Quito.

Entre las víctimas estaba el comandante general de la FAE, Ángel Flores Montúfar, además de otros altos oficiales de la institución. El siniestro golpeó directamente la estructura de mando de la Fuerza Aérea. Flores Montúfar ejercía la Comandancia General desde enero de 1987.

El episodio abrió, además, un período en el que otros altos mandos militares ecuatorianos perderían la vida en accidentes aéreos.

Dos altos funcionarios murieron en Quito con 11 días de diferencia

Diciembre de 1992 concentró dos siniestros que involucraron a autoridades ecuatorianas y que ocurrieron con apenas 11 días de diferencia.

El primero fue el 10 de diciembre de 1992. Un avión Sabreliner de la FAE se estrelló en el sector de la avenida González Suárez, en Quito. En la aeronave viajaba el comandante general del Ejército, Carlomagno Andrade, quien murió junto con otros ocupantes.

El segundo episodio ocurrió el 21 de diciembre de 1992, también en el sector de la González Suárez. Una avioneta Piper Seneca que llegaba a Quito se estrelló contra un edificio. Entre las víctimas estaba Pedro Zambrano Izaguirre, entonces ministro de Información y Turismo. También fallecieron su esposa y otros integrantes de la comitiva que viajaban en la aeronave.

La proximidad temporal y geográfica de ambos hechos convirtió a diciembre de 1992 en un período especialmente marcado por siniestros aéreos que involucraron a altas autoridades del Estado.

El Ejército volvió a perder a su comandante en 1994

Dos años después, otro comandante general del Ejército murió durante un vuelo.

El general Miguel Iturralde falleció en noviembre de 1994 cuando el helicóptero en el que se movilizaba se accidentó en Pastaza.

El alto oficial realizaba un recorrido por destacamentos militares de la Amazonía ecuatoriana.

Su muerte ocurrió aproximadamente dos años después de la de Carlomagno Andrade. De esa manera, dos comandantes generales del Ejército fallecieron en siniestros aéreos en un período de alrededor de dos años.

Guadalupe Larriva murió nueve días después de asumir Defensa

El 24 de enero de 2007, la ministra de Defensa Guadalupe Larriva murió cuando dos helicópteros militares colisionaron cerca de Manta, en Manabí.

Larriva había asumido el cargo apenas nueve días antes y se había convertido en la primera mujer y la primera civil en dirigir el Ministerio de Defensa de Ecuador. Junto con ella murieron su hija, Claudia Ávila Larriva, y cinco oficiales de las Fuerzas Armadas. Las aeronaves realizaban maniobras nocturnas cuando ocurrió la colisión.

Las investigaciones posteriores descartaron sabotaje. El análisis del hecho estableció factores humanos y operacionales relacionados con el vuelo y la pérdida de conciencia situacional de los pilotos.

Ocho personas murieron en un helicóptero militar en Pastaza

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 26 de abril de 2024, cuando un helicóptero Mi-171E del Ejército ecuatoriano cayó en Pastaza.

La aeronave participaba en una operación para transportar ayuda humanitaria hacia comunidades afectadas por inundaciones en la Amazonía. Las ocho personas que viajaban a bordo murieron. Cinco eran militares y otras tres estaban vinculadas con instituciones públicas.

Entre ellas estaban Katya Aragón, analista de Respuesta Provincial de la entonces Secretaría de Gestión de Riesgos; Diego Ima, teniente político de Curaray; y Erick Reyes, funcionario de la Prefectura de Pastaza.

El grupo trasladaba asistencia humanitaria destinada a poblaciones afectadas por el desbordamiento de ríos y cuyo acceso terrestre presentaba dificultades.

Michele Sensi-Contugi murió en un helicóptero en Kenia

El episodio más reciente ocurrió fuera de Ecuador, el 19 de agosto de 2026.

Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa, Stephany Hollihan, estaban entre las siete personas que murieron cuando un helicóptero se estrelló en el condado de Samburu, en el norte de Kenia.

La aeronave era un Eurocopter EC130 B4 operado por Lady Lori Helicopters. Había despegado de Loisaba Conservancy y se dirigía hacia el área de Ewaso Nyiro cuando se accidentó cerca del monte Ololokwe, según información de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

El helicóptero transportaba a seis pasajeros y un piloto. Todos murieron. La zona de la caída era de difícil acceso y un incendio complicó inicialmente las tareas de recuperación.

A diferencia de varios de los antecedentes registrados en Ecuador, Sensi-Contugi no viajaba en una aeronave estatal ecuatoriana. El reporte preliminar de la Policía keniana identificó al funcionario y a su esposa como turistas. La empresa turística &Beyond confirmó que el helicóptero transportaba a huéspedes vinculados con una excursión.

Funcionarios de Ecuador que murieron en siniestros aéreos Desde el retorno a la democracia, presidentes, ministros, altos mandos militares y otros funcionarios ecuatorianos han fallecido en distintos siniestros aéreos. Fecha Funcionario Cargo Siniestro Rafael Rodríguez Palacios Ministro de Defensa Un avión militar Arava se accidentó en Loja. Jaime Roldós Aguilera Presidente de Ecuador El avión presidencial se estrelló en Huayrapungo, Loja. Marco Subía Martínez Ministro de Defensa Falleció en el mismo siniestro aéreo que el presidente Jaime Roldós. Camilo Gallegos Domínguez Exministro de Educación Murió durante un vuelo relacionado con una misión educativa. Ángel Flores Montúfar Comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Un Sabreliner de la FAE se accidentó durante su aproximación a Quito. Carlomagno Andrade Comandante general del Ejército Un Sabreliner de la FAE se estrelló en el sector de la González Suárez, en Quito. Pedro Zambrano Izaguirre Ministro de Información y Turismo Una avioneta Piper Seneca se estrelló contra un edificio en Quito. Miguel Iturralde Comandante general del Ejército El helicóptero en el que realizaba un recorrido militar se accidentó en Pastaza. Guadalupe Larriva Ministra de Defensa Dos helicópteros militares Gazelle colisionaron cerca de Manta. Katya Aragón, Diego Ima y Erick Reyes Funcionarios vinculados a instituciones públicas Un helicóptero Mi-171E del Ejército cayó en Pastaza durante una misión de ayuda humanitaria. Michele Sensi-Contugi Director del Centro Nacional de Inteligencia Un helicóptero se estrelló en el condado de Samburu, en Kenia. Fuente: recopilación histórica con base en registros oficiales y publicaciones periodísticas.

Preguntas frecuentes sobre funcionarios de Ecuador fallecidos en accidentes aéreos:

❓ ¿Qué presidente de Ecuador murió en un accidente aéreo? Jaime Roldós Aguilera, el 24 de mayo de 1981.

El avión presidencial en el que viajaba se estrelló cerca de la frontera con Perú cuando se dirigía hacia Macará, en Loja. Murieron las nueve personas a bordo, incluida su esposa, Martha Bucaram, y el ministro de Defensa, Marco Subía Martínez. ❓ ¿Qué ministros ecuatorianos han fallecido en siniestros aéreos? Entre los casos registrados están Rafael Rodríguez Palacios, Marco Subía Martínez, Camilo Gallegos Domínguez, Pedro Zambrano Izaguirre y Guadalupe Larriva.

Los siniestros ocurrieron entre 1979 y 2007. Uno de los casos más recordados es el de Larriva, primera mujer y primera civil en dirigir el Ministerio de Defensa, quien murió el 24 de enero de 2007 tras la colisión de dos helicópteros militares cerca de Manta. ❓ ¿Qué altos mandos militares murieron en accidentes aéreos? Entre ellos están Ángel Flores Montúfar, Carlomagno Andrade y Miguel Iturralde.

Flores Montúfar, comandante general de la FAE, murió en 1988. Andrade, comandante general del Ejército, falleció en Quito en diciembre de 1992. Iturralde, también comandante del Ejército, murió en 1994 durante un vuelo en Pastaza. ❓ ¿Qué ocurrió con Michele Sensi-Contugi en Kenia? Murió el 19 de agosto de 2026 al estrellarse un helicóptero en Samburu.

El director del Centro Nacional de Inteligencia viajaba con su esposa, Stephany Hollihan, en un Eurocopter EC130 B4. Había seis pasajeros y un piloto y no hubo sobrevivientes. Las autoridades kenianas investigan las causas del siniestro. ❓ ¿Cuál fue el antecedente reciente de funcionarios públicos fallecidos en un helicóptero en Ecuador? El accidente de un helicóptero militar ocurrido en Pastaza el 26 de abril de 2024.

Las ocho personas a bordo murieron mientras transportaban ayuda humanitaria hacia comunidades afectadas por inundaciones. Entre las víctimas había cinco militares y tres personas vinculadas con instituciones públicas.

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