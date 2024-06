El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, salió de prisión este lunes 24 de junio de 2024 tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según detalló la organización a través de un mensaje en la red social X, “el Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad a Assange bajo fianza y fue puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde embarcó un avión y partió del Reino Unido”.

En imágenes difundidas por el portal se observa a Julian Assange subirse al avión para dirigirse a su país natal, Australia.

WikiLeaks consideró al hecho como “el resultado de una campaña mundial” que involucró a distintos actores, entre ellos: defensores de la libertad de prensa, legisladores y dirigentes políticos.

“Esto creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que desembocó en un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente”, señaló la organización.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ