La Guaira, un mes después del terremoto: entre ruinas, miedo y reconstrucción

Superadas las operaciones de rescate con apoyo internacional, La Guaira, la región devastada por el doble terremoto ocurrido hace un mes en Venezuela, inicia un lento proceso de reactivación comercial.

Este avance se evidencia con la remoción de escombros y la llegada de ayuda humanitaria.

Un panorama desolador

Los primeros días tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 presentaron un ambiente desolador.

Decenas de edificios quedaron afectados o derrumbados, mientras se escuchaban gritos de auxilio de personas atrapadas bajo los escombros.

La ciudadanía denunció la escasa presencia de cuerpos de rescate, lo que llevó a los residentes a ayudarse entre sí.

Aproximadamente 60 horas después, losequipos de salvamento, apoyados por grupos internacionales, comenzaron a desplegarse con mayor fuerza.

Cambio en el panorama un mes después

Un mes después, el panorama ha cambiado considerablemente. Los rescatistas extranjeros han ido saliendo del país gradualmente, ya que las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen.

En este contexto, la maquinaria pesada se convierte en protagonista al realizar la remoción masiva de escombros y el derrumbe controlado de edificios gravemente dañados.

Condiciones actuales para los damnificados

Cientos de tiendas de campaña se instalan en distintos puntos de la región, albergando a familias que perdieron sus viviendas o que esperan la inspección de sus casas. En el sector Mare Abajo, decenas de personas viven temporalmente en carpas donadas por la organización estadounidense Samaritan‘s Purse.

Eva Cedeño, supervisora de una escuela que será demolida, expresó su temor: “Todavía tenemos pánico de volver a nuestras casas”.

Apoyo y necesidades en la comunidad

Cedeño mencionó que su nieto no quiere regresar a vivir allí tras el terremoto. Actualmente, espera que la Fundación Misión Hábitat y Vivienda realice las inspecciones necesarias para determinar si es seguro regresar.

Por su parte, Eugelys Caicedo, funcionaria de la Policía de La Guaira, prefiere acampar afuera de su casa en lugar de ir a un refugio habilitado por el Gobierno. Ella comentó: “Tengo desde el día 24 ya pernoctando aquí”.

Proceso de recuperación y ayuda gubernamental

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, aseguró que su Administración contrató autobuses para prestar servicio gratuito en la región. Actualmente se han reactivado 224 unidades de transporte público. Además, Terán indicó que cuentan con casi 13 000 efectivos de seguridad y que el suministro de combustible se mantiene sin problemas.

Estado actual del servicio eléctrico y salud

El 96 % del estado ya cuenta con servicio eléctrico y se refuerza el alumbrado público. El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses convocó a familiares que aún no han encontrado a sus niños y adolescentes para realizar pruebas de verificación e identificar 38 cuerpos que permanecen en la morgue habilitada en el puerto de La Guaira.

Con información de EFE

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