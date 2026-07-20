Más médicos y rescatistas argentinos viajan a Venezuela tras el doble terremoto

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un nuevo grupo de médicos en Venezuela, rescatistas y voluntarios partió desde Argentina hacia Venezuela.

Este lunes, organizaciones de venezolanos en el país informaron sobre esta misión humanitaria, que busca ayudar en las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio de 2026.

Según el último reporte de las autoridades venezolanas, estos sismos dejaron 5 208 fallecidos y 16 740 heridos.

Detalles del contingente argentino

El grupo, que partió este domingo, está compuesto por 23 rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y de Fénix Unit Rescue.

Además, incluye a cuatro profesionales de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (Asomevenar) y un abogado. La misión tiene como principal objetivo reforzar las tareas de búsqueda de víctimas entre los escombros, respondiendo al pedido de familiares que aún esperan recuperar los cuerpos de personas desaparecidas.

Atención médica en campamentos

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana aseguraron que existen más reportes de personas desaparecidas, aunque esta cifra no ha sido difundida oficialmente por las autoridades.

El contingente también prestará asistencia médica en campamentos, donde permanecen familias que perdieron sus viviendas.

Se enfocarán especialmente en pacientes con enfermedades crónicas y en la prevención de infecciones derivadas de las condiciones sanitarias posteriores al desastre.

Impacto de los terremotos en Venezuela

Cerca de 300 personas han viajado desde Argentina a Venezuela desde que ocurrieron los sismos.

Este operativo incluyó brigadistas, médicos, binomios caninos K9 y voluntarios organizados por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Según el balance oficial difundido este domingo por las autoridades venezolanas, los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado 5 208 muertos, 16 740 heridos y 17 907 personas sin vivienda.

Asistencia estatal y situación actual

Además, 23 820 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128 324 familias han recibido asistencia estatal.

Las autoridades también informaron que 856 edificios resultaron afectados; de estos, 190 colapsaron. Desde el desastre se han registrado 1 388 réplicas.

Misión consular humanitaria argentina

El Gobierno argentino desplegó una misión consular humanitaria para asistir a los ciudadanos argentinos residentes en Venezuela que se vieron afectados por la emergencia.

En las últimas semanas, Argentina envió sucesivos contingentes del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), especialistas sanitarios, personal veterinario, binomios caninos y toneladas de insumos médicos, alimentos y equipamiento para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y asistencia a la población damnificada, indica EFE.

Con información de EFE

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