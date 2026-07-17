Venezuela supera los 5 000 fallecidos tras el doble terremoto

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del pasado 24 de junio ascendió este viernes 17 de julio de 2026, a 5 069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos.

Esta información provino del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16 740.

Impacto en la población y viviendas

Las personas sin vivienda alcanzan las 17 907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram de Delcy Rodríguez, hermana de la presidenta encargada.

Las autoridades han atendido a 128 324 familias afectadas por los terremotos, que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5.

Campamentos y réplicas

En este contexto, 21 235 personas se encuentran en 107 campamentos transitorios.

Desde el 24 de junio, se registraron 1 331 réplicas, siendo la más sentida un sismo de magnitud 3,9 ocurrido el pasado 10 de julio a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

Censo biométrico y construcción de viviendas

El Gobierno venezolano informó sobre el inicio de un censo biométrico para determinar cuántas viviendas se necesitan, estimando que podrían ser alrededor de 25 000.

Además, el martes pasado, el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país tras los devastadores terremotos.

Reforma legal para la construcción

Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que esta modificación a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria debe pasar por un segundo debate para su aprobación final.

El objetivo es garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un “proceso agresivo” de construcción de viviendas.

Estadísticas del terremoto en Venezuela 2026

Cifra total de fallecidos: 5 069

5 069 Cantidad de heridos: 16 740

16 740 Personas sin vivienda: 17 907

17 907 Total de familias atendidas: 128 324

128 324 Número de campamentos transitorios: 107

107 Total de réplicas registradas: 1 331

Con información de EFE

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