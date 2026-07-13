Desplazamiento de 60 centímetros provocó daños extremos en Caracas, según la NASA

La NASA aseguró este lunes, 13 de julio de 2026, que los daños extremos que el reciente terremoto en Venezuela dejó en Caracas y en La Guaira resultaron de una violenta ruptura de la falla, que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre.

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Datos sobre el movimiento telúrico

La agencia espacial estadounidense publicó una serie de datos sobre el movimiento telúrico en Caracas, registrado con el satélite Nisar, que fue puesto en órbita hace un año para mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre.

Detalles de la falla causante

Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto La Guaira se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del aeropuerto internacional de Caracas. “Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa sudamericana, al sur”, explicó la NASA en un comunicado.

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Impacto del doble terremoto

El doble terremoto, con magnitudes de 7,2 y 7,5, azotó el país el pasado 24 de junio y ya suma 4 561 fallecidos.

Este evento provocó que se activara por primera vez el sistema de respuesta urgente de Nisar para cartografiar los daños de un gran sismo, señala EFE.

Este procesamiento rápido permite suministrar datos en un plazo de 12 a 24 horas para apoyar las labores de respuesta ante desastres.

Cifras alarmantes tras el sismo

La cantidad de heridos y personas sin viviendas por los terremotos se mantiene en 16 740 y 17 907, respectivamente. Esta información proviene del último balance difundido en redes sociales por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano. Desde el pasado 24 de junio se han presentado 1 254 réplicas, según el Gobierno, indica EFE.

Con información de EFE