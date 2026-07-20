Venezuela registra 5 278 muertos por el doble terremoto

La cifra de muertos por el terremoto en Venezuela ascendió a 5 278, tras la actualización realizada por el Gobierno este lunes 20 de julio de 2026. Este balance se dio a conocer luego de que las autoridades sumaran setenta fallecimientos, según lo informó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Heridos y personas sin vivienda

El número de heridos por el terremoto en Venezuela se mantiene en 16 740, mientras que las personas sin vivienda en Venezuela alcanzan las 17 907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país.

Afectados y campamentos transitorios

El desastre natural ha dejado a 23 587 personas en 107 campamentos para afectados por terremoto. Además, las autoridades han atendido a 128 324 familias afectadas, según el reporte oficial.

Estructuras dañadas y réplicas

El sismo afectó a aproximadamente 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron. El balance también indica que se han registrado 1 405 réplicas desde el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Entrega de viviendas para afectados

Este lunes, más de 240 familias afectadas por los sismos recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno.

Delcy Rodríguez lideró la entrega de estos apartamentos y prometió entregas mensuales para alcanzar un total de 4 000 viviendas en diciembre de este año. Para el año 2027, se espera recuperar “una cifra superior a las 10 000 viviendas” provenientes de edificios que no habían sido culminados.

Escombros generados por el sismo

El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, reportó que el doble sismo ha dejado alrededor de 2 106 000 toneladas de escombros. Esta estimación fue realizada en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).