Fondos del FMI ayudarán en la reconstrucción de Venezuela

Venezuela accedió a recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para financiar la reconstrucción tras los sismos del pasado 24 de junio, según informó la agencia EFE.

Fondos destinados a la emergencia nacional

El Gobierno de Venezuela confirmó que logró acceder a 346 millones de dólares provenientes de sus propios recursos depositados en el FMI. Este capital se destinará exclusivamente a las tareas de recuperación y reconstrucción tras los devastadores terremotos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detalló en un comunicado oficial que el dinero atenderá las necesidades habitacionales de las familias damnificadas y restaurará la infraestructura y los servicios públicos esenciales en las zonas impactadas por la catástrofe.

Rodríguez expresó su gratitud hacia la directora del organismo internacional, Kristalina Georgieva, por el respaldo institucional brindado en esta crisis.

Según reporta EFE, la mandataria reafirmó el compromiso del Ejecutivo de priorizar la protección de la población y acelerar los trabajos de reconstrucción en las áreas más afectadas.

Detalles técnicos sobre el desembolso

La portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó recientemente que estos fondos corresponden al tramo de reserva de Venezuela, una fuente de liquidez a la que el país tiene acceso inmediato para movilizar recursos rápidamente ante desastres humanitarios.

Tal como indica EFE, el uso de este tramo es distinto a los 4 500 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que permanecen retenidos por el organismo. Esto eleva el total de activos venezolanos en la entidad a cerca de 5 000 millones de dólares.

El FMI y Caracas restablecieron sus relaciones técnicas en abril de 2026 tras haber permanecido suspendidas desde 2019. Desde entonces, el diálogo ha sido constante para completar los procedimientos necesarios que permitan al país acceder, en etapas futuras, a nuevos instrumentos financieros, según explica EFE.

Impacto de los sismos en la región

La tragedia del 24 de junio dejó un saldo alarmante: más de 5 000 personas fallecidas y 16 700 heridas. La región de La Guaira, cercana a Caracas, concentra la mayor parte de la destrucción.

Además de las víctimas, cerca de 18 000 personas perdieron sus hogares, y las autoridades estiman que la cifra de damnificados seguirá aumentando conforme se inspeccionen las edificaciones dañadas.

Según reporta EFE, se proyecta la necesidad de construir al menos 25 000 viviendas para cubrir el déficit habitacional provocado por el desastre natural. Paralelamente, el Gobierno venezolano ha solicitado al Reino Unido la liberación de reservas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra para robustecer sus capacidades financieras frente a esta emergencia.

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