A un mes del terremoto en Venezuela, la ayuda humanitaria sigue insuficientemente financiada

Un mes después del doble terremoto en Venezuela, que alcanzó magnitudes de 7.2 y 7.5, solo el 39 % de la respuesta humanitaria está financiada. Esta alerta provino de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) este jueves.

Necesidades crecientes de asistencia humanitaria

Aproximadamente 1,3 millones de personas requieren asistencia humanitaria tras el terremoto en las zonas del norte del país afectadas. Esta cifra representa casi el doble de las necesidades previas a los sismos.

La ONU y sus socios revisaron el Plan de Respuesta Humanitaria para incluir las nuevas necesidades generadas por este desastre, lo que incrementó la financiación requerida en casi un 50 %.

Plan de Respuesta Humanitaria

El Plan de Respuesta Humanitaria busca atender a 6.2 millones de personas durante seis meses. Sin embargo, hasta ahora solo se ha financiado el 39 %, según alertó el NRC.

Elena Vicario, directora del NRC en Venezuela, comentó: “El primer mes después de un desastre suele generar solidaridad y atención a nivel mundial. La verdadera prueba ahora es si ese apoyo se mantendrá una vez que los titulares empiecen a desvanecerse”.

Necesidad de apoyo financiero internacional

La ONG enfatiza que las donaciones por el terremoto deben complementar y no sustituir “el apoyo a las necesidades humanitarias existentes”. Por lo tanto, es crucial aumentar la inversión y el desembolso financiero para enfrentar esta crisis.

Impacto en la educación y la comunidad

Tras losterremotos, cerca de 24 000 niños se quedaron sin clases y muchos residen en albergues temporales donde “la emergencia está lejos de terminar”.

Vicario destacó: “Un mes después, las personas afectadas por los terremotos siguen viviendo con incertidumbre a diario”.

Desafíos futuros para la comunidad humanitaria

La comunidad humanitaria enfrenta una disyuntiva: mantener la respuesta y ayudar a las comunidades a recuperarse o permitir que la falta de financiación convierta este desastre en una crisis a largo plazo. “El mundo no debe mirar hacia otro lado”, concluyó Vicario.

Consecuencias del terremoto

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó hasta ahora 5 398 personas fallecidas. Las labores de desescombro y recuperación continúan en el estado de La Guaira, que fue el más afectado por los sismos.

Con información de EFE

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