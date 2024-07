El magnate Elon Musk, que el martes protagonizó una trifulca en las redes con Nicolás Maduro, aceptó este miércoles 31 de julio de 2024 el reto de este último. Dijo estar dispuesto a pelear con el presidente de Venezuela, a quien definió como “un tipo corpulento que seguro sabe cómo luchar”.

Fue Maduro quien el martes, tras calificar a Musk de “nuestro nuevo archienemigo“, le dijo en un acto público: “Elon Musk, ¡quien se mete conmigo, se seca! (…) ¿Quieres pelea? ¡No te tengo miedo!, donde quieras, en los barrios… ¡Si tú quieres, yo quiero!”, le espetó.

Este miércoles 31 de julio de 2024, Musk aceptó la pelea en su cuenta de X y estableció sus condiciones: “Si gano yo, él dimite como dictador de Venezuela; si gana él, le invito a un viaje gratis a Marte”, una alusión a su empresa Space X de cohetes espaciales.

Incluso reposteó una encuesta de un seguidor suyo en la que anima a los internautas a votar por quién ganará en esa pelea.

WHO WOULD WIN?



Elon’s accepted Maduro’s challenge to fight…



Who wins?