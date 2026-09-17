El presunto asesino de Claudia Tacoronte fue capturado en México

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El presunto asesino de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, fue detenido este jueves 17 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos, México, donde ocurrió el crimen.

La captura del presunto asesino de Claudia Tacoronte en México

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó sobre la captura del sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, conocido como “El Trompas”. La detención se produjo en Cuautla, localidad ubicada a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El sospechoso fue identificado a partir de testimonios y de las grabaciones de cámaras de seguridad. En las imágenes aparece un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos que huye de la zona donde ocurrió el asesinato.

La gobernadora dice que no hay vínculo con el crimen organizado

Tras conocerse la detención, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró en una entrevista con EFE que el presunto sospechoso no tiene vínculos con el crimen organizado en México.

González Saravia sostuvo que se trataría de un delincuente común y explicó que, según la información que había recibido sobre el caso, la agresión se produjo durante un supuesto robo.

“Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede”, señaló la gobernadora desde el Palacio de Gobierno de Morelos, en Cuernavaca, México.

La mandataria calificó el asesinato de Tacoronte como un hecho “muy doloroso” para el estado y afirmó que su administración es un gobierno “muy humanista, muy cercano a las mujeres”.

Antes de que se confirmara la captura, González Saravia había señalado que las autoridades estatales y federales trabajaban de manera coordinada para localizar al sospechoso. También dijo que hubiera deseado que la detención se produjera “desde el primer momento”.

Claudia Tacoronte fue asesinada con un arma blanca

Claudia Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el sábado 12 de septiembre de 2026, en Cuautla. La joven había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional cuando ocurrió el ataque.

Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La estudiante residía en Cuernavaca, capital de Morelos, ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y a aproximadamente 50 kilómetros de Cuautla.

El caso generó indignación en México y España

El asesinato de Tacoronte generó reacciones en México y fuera del país, debido también a que se convirtió en la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en un período de siete meses, según la información difundida por EFE.

Antes de este caso fueron asesinadas Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes. Sus muertes habían provocado protestas y paros estudiantiles en la universidad.

La detención de “El Trompas” se produce cinco días después del asesinato de Tacoronte, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

Con información de EFE.

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