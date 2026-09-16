México señala a un sospechoso del asesinato de la española Claudia Tacoronte

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Las autoridades mexicanas buscan este miércoles, 16 de septiembre de 2026, a un hombre apodado ‘El Trompas’ como sospechoso del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, ocurrido el pasado sábado en Cuautla, en el estado de Morelos.

Según medios locales, el sospechoso sería Francisco Javier ‘N’. Vecinos de la zona lo habrían identificado de manera extraoficial tras difundirse varios vídeos relacionados con el ataque. En las imágenes aparece un hombre con mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos que sale corriendo del lugar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de femicidio. Sin embargo, mantiene abiertas otras líneas de investigación. El móvil que se maneja hasta ahora sería un posible intento de robo.

Asesinato de Claudia Tacoronte en Cuautla

Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para participar en un programa de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La joven, estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, residía en Cuernavaca.

La joven se había desplazado a Cuautla, a una hora de Cuernavaca, para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Su hermana Lara explicó que llevaba unas tres semanas en la ciudad.

“Alguien intentó robarle el móvil”, relató a través de un vídeo. Según su testimonio, el hombre la persiguió y la atacó con un cuchillo.

Protestas tras el crimen de la estudiante española

El asesinato ha provocado protestas entre estudiantes de la UAEM. Compañeros de Tacoronte se manifestaron este martes en Cuernavaca para reclamar mayor seguridad y justicia.

La indignación también está relacionada con otros asesinatos de alumnas de la universidad. Claudia Tacoronte sería la cuarta estudiante asesinada en siete meses, según los datos difundidos sobre los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

“Es horrible. No tenemos ningún tipo de seguridad”, declaró a EFE Dana, una estudiante universitaria.

La gobernadora de Morelos, Margarita González, prometió “dar con el responsable”. EFE señaló que las autoridades mantienen abierta la investigación mientras continúa la búsqueda del sospechoso.

Entre enero y julio de 2026, Morelos registró 69 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con información de EFE

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