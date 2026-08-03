Detienen a presunto coautor del feminicidio de Valeria Márquez

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Iván Martín ‘N’, presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

La dependencia dio a conocer su captura el 2 de agosto de 2026 como parte de las investigaciones en curso.

Detalles de la detención

El arresto se ejecutó el 1 de agosto de 2026 durante un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, Zapopan.

La operación fue realizada por la Vicefiscalía especializada en atención a mujeres y familias, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El trágico asesinato

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en Zapopan en su salón de belleza mientras transmitía en vivo para sus redes sociales.

Un hombre ingresó al lugar aparentando entregar un paquete y le disparó frente a la cámara de su celular.

La Fiscalía detalló que en el ataque se utilizaron dos vehículos, una motocicleta y un automóvil blanco que sirvió para la huida de los agresores.

Este trayecto fue confirmado mediante el seguimiento de las cámaras particulares y del C5 y videograbaciones particulares.

Investigaciones federales

Durante el cateo en la vivienda donde capturaron a Iván Martín ‘N’, las autoridades aseguraron dos armas de fuego: calibres .40 mm y .9 mm, teléfonos celulares e identificaciones.

Las pesquisas federales indican que el feminicidio fue planeado por el crimen organizado.

Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la expareja de la joven, Francisco ‘N’, habría actuado como autor intelectual tras amenazarla previamente.

Para concretar el ataque, Francisco ‘N’ solicitó el apoyo de su padre, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1’, presunto líder de una célula del CJNG recientemente detenido.

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