Caso Valeria Márquez: Fiscalía apunta a más personas implicadas en el crimen

La investigación por el feminicidio de Valeria Márquez continúa sumando nombres y nuevas líneas de investigación. Más de un año después del asesinato de la influencer, las autoridades siguen tratando de determinar quiénes participaron en el crimen.

Durante una actualización del caso, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló que podrían existir “dos o tres personas más” relacionadas con el asesinato de la creadora de contenido.

La investigación sigue la pista de ‘El R-1’

Uno de los nombres que aparece en las indagaciones es el de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R-1’, señalado como líder de la célula criminal ‘Los Rs’.

El 1 de agosto de 2026, las autoridades también reportaron la detención de Iván Martín ‘N’, arrestado durante un operativo realizado en Zapopan. Su captura forma parte de las investigaciones relacionadas con el caso.

La investigación tomó otro rumbo después de que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, señalara previamente a ‘El R-1’ como presunto responsable intelectual del crimen.

Según la hipótesis expuesta por el funcionario, el hijo de Álvarez Ayala, Francisco ‘N’, habría tenido una relación sentimental con Valeria y presuntamente habría pedido a su padre cometer el feminicidio.

Las amigas de Valeria también aparecen en la investigación

El caso también ha puesto bajo atención al círculo cercano de la influencer. Parte de las diligencias contempla entrevistas e interrogatorios a personas relacionadas con Valeria, entre ellas algunas de sus amigas.

Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer qué papel habría tenido cada persona señalada y determinar si existe evidencia suficiente para formular nuevas acusaciones.

Por ahora, la investigación permanece abierta y la Fiscalía de Jalisco continúa reuniendo elementos para esclarecer quiénes participaron en el asesinato de Valeria Márquez y cuál fue el móvil del crimen.