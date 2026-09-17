México busca al supuesto responsable del asesinato de Claudia Tacoronte

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Las autoridades mexicanas desplegaron un operativo para localizar a Javier Francisco, señalado como probable responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte. La joven, de 21 años, fue apuñalada el sábado, 12 de septiembre de 2026, en Cuautla, Morelos.

La Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Femicidio difundió una ficha de búsqueda con la imagen del sospechoso. También informó que existe una orden de detención en su contra.

El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, señaló que ya se realizaron búsquedas en distintos domicilios. El operativo continúa en Morelos y otros estados. Según EFE, las autoridades prevén ofrecer más información sobre los avances de la investigación.

Gobierno de Morelos promete localizar al responsable

La gobernadora Margarita González Saravia aseguró que su Gobierno “no descansará” hasta encontrar al sospechoso. Además, pidió a la ciudadanía proporcionar información que ayude a determinar su paradero.

El caso ocurrió durante las celebraciones por la Independencia de México. En Cuernavaca, estudiantes y activistas interrumpieron un desfile para protestar contra la violencia feminicida.

Varias manifestantes se tendieron en el suelo frente al Palacio de Gobierno. Con la acción buscaron representar a las víctimas de feminicidio en Morelos. EFE recogió el testimonio de Shamael, estudiante de Antropología, quien cuestionó la normalización de la violencia contra las mujeres.

Claudia Tacoronte estudiaba en la Universidad de Granada

Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto. Participaba en un intercambio entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil.

La estudiante residía en Cuernavaca y viajó a Cuautla para asistir a una actividad en la Casa de Cultura. Tras ser atacada, buscó ayuda en el lugar.

Con información de EFE

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