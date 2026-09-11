Asesinan al influencer ‘El Piturris’ en Sonora, México

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Un creador de contenido fue asesinado a tiros mientras trabajaba en una taquería de Ciudad Obregón, en el estado mexicano de Sonora, México. La víctima fue identificada como José Luis Esparza, conocido en redes sociales como ‘El Piturris’, informó EFE.

El hombre, de 37 años, preparaba y despachaba tacos en un negocio familiar ubicado en la colonia Reforma. Según las primeras investigaciones, un sujeto se acercó al establecimiento y disparó contra Esparza.

Después del ataque, el agresor huyó en una motocicleta junto a otra persona. La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital cercano. Sin embargo, posteriormente falleció a consecuencia de las heridas.

Fiscalía de Sonora investiga el asesinato

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que abrió una investigación por homicidio con proyectiles de arma de fuego.

En el lugar fueron localizados dos casquillos calibre .40. Los indicios serán sometidos a análisis como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

La Fiscalía también espera los resultados de la necropsia y el trabajo de los servicios periciales. Estos elementos permitirán establecer las circunstancias del ataque y determinar si el homicidio está relacionado con otros hechos, según EFE.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el asesinato.

‘El Piturris’ combinaba tacos y contenido en redes

Esparza había ganado notoriedad en redes sociales mientras mostraba con humor su trabajo como taquero. También compartía contenidos relacionados con la cultura popular de Sonora.

El creador acumulaba alrededor de 90 000 seguidores entre Instagram y Facebook. Además, participaba en un pódcast.

El asesinato se suma a otros casos recientes de violencia contra creadores de contenido en México. El pasado agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las autoridades buscarían detener a los responsables del asesinato de César Gastélum, ocurrido durante una transmisión en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables del ataque contra Esparza, detalló EFE.

Con información de EFE

Más información sobre asesinato a la influencer Valeria Márquez