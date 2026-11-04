Donald Trump reaparece y reconoce que la guerra con Irán causó la derrota republicana

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles 4 de noviembre de 2026 que la guerra contra Irán influyó en la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato. El mandatario relacionó el resultado electoral con el incremento de los precios de los combustibles que causó el conflicto, iniciado en febrero pasado.

Pese a admitir el impacto de la guerra en las urnas, Trump defendió la decisión de atacar a la República Islámica y aseguró que repetiría la operación si tuviera que tomar nuevamente esa decisión. Según afirmó, impedir que Irán desarrolle un arma nuclear constituye la única solución a largo plazo.

Trump defiende los ataques contra Irán pese al aumento de la gasolina

Durante un acto en la Casa Blanca para presentar las obras del Salón de Baile, el mandatario estadounidense respondió a las críticas que su vicepresidente, JD Vance, expresó este miércoles sobre la guerra.

Trump consideró que las declaraciones de Vance eran «en gran medida» ciertas. Reconoció que el conflicto provocó un ligero incremento en el precio de la gasolina y que ese efecto económico tuvo repercusiones en el escenario electoral.

Sin embargo, el presidente insistió en que la ofensiva militar contra Irán fue necesaria. “Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, manifestó.

Trump ordenó el 28 de febrero ataques conjuntos con Israel contra Irán. Esa operación dio inicio a un conflicto que continúa ocho meses después y que también afectó el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

El mandatario mantiene su postura a favor de la intervención militar, pese a reconocer que el encarecimiento de los combustibles representó un factor que perjudicó a su partido en las elecciones legislativas.

JD Vance atribuye la derrota republicana a la guerra

Las declaraciones de Trump llegaron poco después de que JD Vance responsabilizara a la impopular guerra contra Irán por el resultado electoral del Partido Republicano. El vicepresidente publicó su valoración en la red social X, donde relacionó directamente el conflicto con la derrota de su agrupación política.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió Vance en una extensa publicación.

El Vicepresidente hizo ese señalamiento horas después de que los pronósticos confirmaran amplias mayorías demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes. Ese resultado representa un revés para los republicanos y complica el escenario político de Trump durante los dos años que todavía le quedan en la Presidencia.

La derrota en las elecciones de medio mandato, celebradas el martes 3 de noviembre, dejó en evidencia el impacto político de la guerra. Tanto las declaraciones de Vance como el reconocimiento de Trump apuntan al incremento del precio de la gasolina como uno de los factores que afectaron el respaldo electoral republicano.

Aunque el presidente admitió esa consecuencia, descartó cambiar su posición sobre la ofensiva militar y reiteró que volvería a ordenar los ataques contra Irán para impedir que ese país consiga un arma nuclear.

Te recomendamos