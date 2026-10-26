Trump cree que hubo un ‘fraude’ en la victoria electoral de Lula en Brasil

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, 26 de octubre de 2026, que las elecciones presidenciales de Brasil parecieron fraudulentas. Sus declaraciones se produjeron después de la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Trump hizo estos comentarios ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One, con destino a Misisipi. Allí tenía previsto participar en un mitin electoral. Según EFE, el mandatario estadounidense aseguró que no respaldó a ninguno de los candidatos, pero cuestionó la transparencia de los comicios.

Trump cuestiona la transparencia de las elecciones brasileñas

“Parecían otras elecciones fraudulentas”, declaró Trump. También calificó la imagen que dejaron los comicios como negativa y sostuvo que parecían “muy, muy corruptos”.

Sin embargo, el presidente estadounidense no presentó pruebas para respaldar sus afirmaciones. Sus declaraciones se produjeron después de que Lula consiguiera un nuevo mandato en la segunda vuelta electoral.

Lula derrotó a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta

Lula obtuvo el 52 % de los votos, frente al 48 % alcanzado por Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La diferencia fue de aproximadamente 4,4 millones de sufragios.

De acuerdo con EFE, el mandatario brasileño sumó 64,2 millones de papeletas, mientras que su rival obtuvo 59,8 millones. El resultado revirtió la ventaja que Bolsonaro había conseguido en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre.

Flávio Bolsonaro rechazó reconocer la victoria y anunció que solicitará ante la Justicia la anulación de los comicios. Su argumento se centra en la decisión de extender dos horas el horario de votación.

La victoria de Lula complica los planes de Trump

El resultado electoral representa un revés para Trump, quien busca ampliar la influencia de Washington en América Latina mediante gobiernos de derecha.

Aunque no respaldó públicamente a Flávio Bolsonaro, Trump lo recibió en mayo en el Despacho Oval. Además, aumentó la presión sobre el Gobierno brasileño e impuso elevados aranceles en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, condenado por intentar dar un golpe de Estado.

Según EFE, la relación entre ambos gobiernos continúa marcada por diferencias políticas y comerciales.

Con información de EFE

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