Trump mantendrá a Colombia en la lista de países que incumplieron sus obligaciones contra el narcotráfico

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, 16 de septiembre de 2026, que Colombia seguirá descertificada por segundo año consecutivo en materia de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, expresó confianza en que la situación mejore con el Gobierno del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

En un comunicado, Trump aseguró que la asistencia estadounidense a Colombia continuará. El mandatario consideró que esa ayuda es “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”.

Trump mantiene la presión sobre Colombia por el narcotráfico

Estados Unidos descertificó a Colombia por primera vez en septiembre de 2025. La decisión se produjo durante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.

Trump había cuestionado la política antidrogas de Petro y lo acusó de mantener vínculos con el narcotráfico. El exmandatario colombiano rechazó esas acusaciones.

Según EFE, Trump señaló ahora que los colombianos tomaron una “valiente decisión” al elegir a De la Espriella. También destacó el compromiso del nuevo presidente con una campaña contra las drogas.

“Si, como se espera, Colombia logra avances en la erradicación enérgica de la coca”, afirmó Trump, considerará levantar la calificación de “fracaso demostrado”.

Colombia podría recuperar su certificación antidrogas

La descertificación estadounidense puede generar restricciones o recortes en la asistencia exterior. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos puede autorizar excepciones cuando existen razones de interés nacional.

En el caso colombiano, Washington mantendrá la cooperación pese a la decisión anunciada este miércoles.

La nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, explicó que la evaluación corresponde a los últimos 12 meses. Ese período incluye buena parte de la gestión de Petro.

Gobierno de De la Espriella busca mejorar relación con EE.UU.

Araújo afirmó que el nuevo Gobierno colombiano asumió el compromiso de “corregir ese deterioro”. La diplomática vinculó así la nueva administración con los esfuerzos para mejorar la cooperación antidrogas.

EFE señaló que Colombia comparte la lista de países descertificados con otras 22 naciones. Entre ellas están México, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y Panamá.

La decisión mantiene abierta la cooperación entre Washington y Bogotá. También deja en manos del nuevo Gobierno colombiano la posibilidad de demostrar avances durante el próximo año.

Con información de EFE

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