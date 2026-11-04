Un congresista demócrata lanza una dura advertencia a Donald Trump

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El representante Robert García lanzó un mensaje a los republicanos tras los resultados de las elecciones de medio mandato. Donald Trump reconoció la derrota de su partido y atribuyó el resultado a su ausencia en las papeletas.

Robert García lanza una advertencia a los republicanos

El congresista demócrata Robert García lanzó una advertencia a los republicanos la noche del martes 3 de noviembre de 2026. Lo hizo mientras avanzaba el recuento de votos de las elecciones de medio mandato, que apuntaban a una victoria demócrata.

“Buscad un abogado”, escribió García en su cuenta de la red social X. El mensaje fue una de las primeras reacciones demócratas a los resultados electorales, según informó EFE.

El representante aspira a ocupar la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Este organismo tiene competencias para investigar las actuaciones del Gobierno federal y supervisar a la Administración.

Las elecciones de medio mandato ponen a prueba a Trump

Los comicios renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La jornada electoral también se convirtió en una evaluación política del segundo mandato de Donald Trump.

Durante la campaña, el presidente pidió a sus seguidores que votaran como si su nombre apareciera en las papeletas. Por eso, los resultados representan un revés para el Partido Republicano.

EFE señaló que García fue uno de los primeros legisladores demócratas en pronunciarse sobre el escenario político que dejaron las urnas.

Trump reconoce la derrota republicana y cuestiona el resultado

Por su parte, Trump reconoció la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas. Sin embargo, atribuyó el resultado a que su nombre no figuraba en las papeletas.

En una publicación en Truth Social, aseguró que los republicanos habrían “arrasado” si él hubiera participado directamente en la contienda.

La declaración contrasta con sus mensajes durante la campaña, cuando convirtió las elecciones en un plebiscito sobre su gestión. EFE recogió las reacciones del mandatario y de los dirigentes demócratas tras conocerse los resultados.

Con información de EFE

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