Donald Trump considera el respaldo de los votantes hispanos a dos semanas de elecciones

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 19 de octubre de 2026, que cree mantener el respaldo de los votantes hispanos. Sus declaraciones se producen a dos semanas de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre de 2026, en las que se definirá el control del Congreso.

Sin embargo, las encuestas reflejan una caída en el apoyo de esta comunidad a su gestión. Según informó EFE, Trump mantiene su confianza en el electorado latino pese a las críticas por el costo de la vida y su política migratoria.

Trump defiende su respaldo entre los votantes hispanos

“Creo que lo estamos haciendo bien”, respondió el mandatario al ser consultado sobre sus perspectivas electorales entre los hispanos. También recordó que en las presidenciales de 2024 obtuvo el mayor porcentaje de voto latino registrado para un candidato republicano.

“Tengo un tremendo voto hispano”, añadió Trump antes de salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin republicano en Kansas. Allí tiene previsto respaldar al senador Roger Marshall.

Encuestas reflejan una caída en la aprobación de Trump

Un estudio del Centro Pew, publicado la semana pasada, muestra que solo el 24 % de los votantes hispanos aprueba la gestión presidencial. La cifra representa una caída frente al 38 % registrado al inicio de su segundo mandato, según EFE.

La encuesta también revela que el 70 % de los votantes latinos considera que las políticas de Trump perjudicaron a esta comunidad. Además, el 61 % cree que su situación empeoró durante el último año.

El descontento se relaciona con el elevado costo de la vida y el endurecimiento de las medidas migratorias.

El voto latino será clave en las elecciones de noviembre

Trump defendió su apoyo entre los latinos durante una visita de campaña a Texas, el pasado 2 de octubre. En esa ocasión, aseguró que mantendría su política migratoria y las deportaciones masivas.

Más de 36 millones de hispanos están habilitados para votar el próximo 3 de noviembre. Este grupo constituye uno de los bloques electorales más importantes del país. Según EFE, su participación podría influir en la disputa por el control del Congreso.

Con información de EFE

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