Manifestantes interrumpen a Donald Trump dos veces en Texas

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido en dos ocasiones durante un mitin celebrado este miércoles, 7 de octubre de 2026, en San Antonio, Texas. El acto buscaba respaldar a candidatos republicanos para las elecciones legislativas de noviembre, informó EFE.

Manifestantes interrumpen mitin de Trump en San Antonio

La primera interrupción ocurrió cuando una persona comenzó a perturbar el discurso. Después, abandonó el auditorio por su cuenta mientras parecía grabarse con un dispositivo.

Trump respondió con una broma. Dijo que el manifestante “va a volver a casa con su madre”. Luego añadió que su madre había votado por él.

Poco después, otra persona interrumpió el acto. Vestía una camiseta con el mensaje “SOS Cuba”. Además, una pareja fue escoltada fuera del recinto.

Parte del público abucheó a los manifestantes y coreó “Estados Unidos, Estados Unidos”, según EFE.

Trump respalda a Ken Paxton para el Senado

Donald Trump viajó a San Antonio para apoyar al republicano Ken Paxton, candidato al Senado por Texas. Paxton mantiene una contienda con el demócrata James Talarico.

El mandatario también respaldó al candidato republicano a la Cámara de Representantes, Carlos De La Cruz.

La campaña de Trump ocurre mientras el Partido Republicano busca conservar sus mayorías en el Congreso. Las elecciones legislativas están previstas para el 3 de noviembre.

Elecciones de noviembre aumentan presión en Texas

La visita fue la tercera de Trump a Texas en menos de un mes. El estado fue ganado por el republicano por 14 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, varias contiendas han adquirido mayor competitividad. Los demócratas han encontrado oportunidades en distintos distritos del sur de Texas, donde existe una importante población hispana.

Según EFE, la presencia de Trump forma parte de los esfuerzos republicanos para movilizar a sus votantes antes de las elecciones legislativas.

Con información de EFE

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