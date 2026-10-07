Donald Trump descarta que la peste neumónica en Rusia esté vinculada a un arma biológica

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, 7 de octubre de 2026, que Washington no considera que el aparente brote de peste neumónica en la región rusa de Siberia esté relacionado con un arma biológica.

Preguntado en el Despacho Oval sobre esa posibilidad, Trump respondió: “No lo creemos”. El mandatario añadió que pronto tendrán más información y señaló que Rusia asegura tener la situación “totalmente bajo control”, según EFE.

Trump prevé hablar con Vladímir Putin

Trump también confirmó que tenía prevista una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin. El mandatario estadounidense había adelantado el martes que abordaría con él el aparente caso de peste neumónica registrado en la región de Irkutsk.

Trump comparó la situación con la gestión inicial de la pandemia de covid-19 en China. Señaló que, en ese momento, Pekín ofrecía poca información. Ahora, según dijo, Rusia tampoco proporciona muchos detalles, aunque asegura que la situación está controlada.

Investigan el posible origen del contagio

Medios rusos informaron de la muerte de una mujer de 28 años. La fallecida trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente.

Las autoridades estudian dos posibles escenarios. Uno apunta a que la mujer pudo contagiarse durante un viaje a Tailandia. El otro plantea una exposición accidental tras la rotura de un tubo de ensayo con patógenos en su lugar de trabajo.

Hasta ahora, no existe confirmación pública de un brote generalizado. EFE informó que las autoridades rusas mantienen el caso bajo investigación.

Washington pide mayor transparencia a Moscú

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta sobre el incidente. Además, mantiene comunicación con funcionarios rusos, incluidos expertos en salud.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió este martes a Moscú ser “transparente” y compartir más información con la comunidad internacional, según EFE.

Mientras tanto, el Kremlin mantiene una comunicación limitada sobre el caso y recomienda seguir únicamente los comunicados de Rospotrebnadzor, el organismo ruso encargado de la protección del consumidor y la salud pública.

Con información de EFE

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