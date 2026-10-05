Donald Trump dice que EE.UU. aún analiza posible peste nuemónica en Rusia

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes, 5 de octubre de 2026, que Washington analiza un posible brote de peste neumónica registrado en la región rusa de Siberia. También afirmó que su Gobierno está dispuesto a ayudar a Rusia “en todo lo posible”.

Según informó EFE, Trump se refirió al caso antes de viajar a Nebraska para participar en un acto de campaña relacionado con las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El mandatario señaló que la situación en Rusia parece ser un problema grave.

Posible peste pulmonar en Rusia

Trump indicó que el brote estaría relacionado con la peste neumónica. “Me disgusta ver que estén pasando por esto. Es una enfermedad dura”, afirmó, según EFE.

El Gobierno estadounidense emitió el domingo una alerta por un posible brote en la región de Irkutsk. La advertencia se produjo después de la muerte de una mujer que podría haber contraído esta enfermedad.

Según medios independientes rusos citados por EFE, varios hospitales de Irkutsk habrían sido puestos en cuarentena ante sospechas de peste pulmonar.

Rusia pide evitar rumores

Trump también comparó la situación con los casos de neumonía. Aseguró que los microorganismos y gérmenes se han vuelto más resistentes con el paso de los años. Pese a ello, reiteró que Estados Unidos ofrecerá ayuda si es necesario.

“Les ayudaremos en todo lo posible”, manifestó el presidente estadounidense.

Autoridades llaman a la calma

Mientras crece la atención internacional, las autoridades rusas pidieron evitar especulaciones. El organismo de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, llamó este lunes, 5 de octubre de 2026, a la población a mantener la calma.

De acuerdo con EFE, la institución pidió no prestar atención a “rumores y elucubraciones” sobre el supuesto brote en Siberia.

Con información de EFE

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