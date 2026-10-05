Rusia activa alerta por peste neumónica

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La muerte de una técnica de laboratorio en la ciudad rusa de Irkutsk generó una alerta sanitaria. Cerca de 200 personas quedaron bajo vigilancia y cinco hospitales fueron puestos en cuarentena preventiva, mientras se investiga si la mujer contrajo peste neumónica.

La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, de 28 años. Trabajaba en el Instituto Antiplaga de Irkutsk, un centro especializado en agentes infecciosos de alta peligrosidad. A comienzos de octubre presentó un cuadro respiratorio grave, fue hospitalizada y posteriormente murió.

Según Diario El Sol, las autoridades analizan si el cuadro estuvo relacionado con la bacteria Yersinia pestis. También mantienen bajo vigilancia a las personas que tuvieron contacto con la trabajadora.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por Yersinia pestis. Puede presentarse en diferentes formas, entre ellas la bubónica, la septicémica y la neumónica.

La peste bubónica afecta principalmente los ganglios linfáticos. La forma septicémica ocurre cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo. La neumónica, en cambio, compromete los pulmones.

Diario El Sol señala que esta última es una de las formas más graves de la enfermedad. Puede desarrollarse cuando la infección llega a los pulmones o cuando la bacteria se transmite directamente por las vías respiratorias.

¿Cómo se contagia la peste neumónica?

La bacteria puede encontrarse en roedores, otros mamíferos y pulgas. Una de las principales vías de transmisión es la picadura de una pulga infectada.

También puede transmitirse mediante el contacto con tejidos o fluidos de animales contaminados. En algunos casos, el consumo de carne infectada también representa un riesgo.

En la peste neumónica existe además transmisión entre personas. Esto puede ocurrir mediante pequeñas gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, especialmente durante un contacto cercano.

¿Por qué es una enfermedad grave?

La Organización Mundial de la Salud considera la peste neumónica una forma especialmente peligrosa. Sin tratamiento, puede provocar complicaciones graves y ser mortal.

Sin embargo, Diario El Sol destaca que la enfermedad puede tratarse con antibióticos. La atención médica temprana aumenta las posibilidades de recuperación y permite reducir el riesgo de transmisión.

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