Alemania advierte que la tensión con Rusia crece

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El presidente del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND), Martin Jäger, advirtió este lunes, 5 de octubre de 2026, sobre el riesgo de que la creciente hostilidad de Rusia derive en un conflicto violento con Alemania. La declaración fue realizada durante una audiencia en la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Según informó EFE, Jäger afirmó que la confrontación con Moscú ha entrado en una nueva etapa y es ahora más peligrosa. El jefe del BND señaló que Alemania podría verse involucrada en un conflicto directo con Rusia.

Alemania alerta por la amenaza rusa

Jäger aseguró que Rusia mantiene una “guerra encubierta” contra Alemania. Según explicó, estas acciones no declaradas no encajan en las categorías militares o jurídicas tradicionales.

El presidente del BND indicó que Rusia constituye actualmente el principal foco de trabajo de los servicios de inteligencia alemanes. También advirtió sobre posibles acciones contra países miembros de la OTAN.

“Lo que consideramos plausible son, sin duda, acciones rusas selectivas y de bajo impacto contra determinados Estados miembros de la OTAN”, afirmó Jäger, citado por EFE.

Riesgo de ataques contra objetivos en Alemania

El responsable de la inteligencia alemana sostuvo que el riesgo de atentados contra objetivos en Alemania sigue siendo real y actual. También describió al país como parte de una “zona gris” frente a las actividades rusas.

Jäger mencionó a los países bálticos como otros socios de la OTAN que enfrentan una situación similar. Además, señaló que Rusia ha puesto a prueba a la Alianza con acciones como recientes violaciones del espacio aéreo de países aliados.

El jefe del BND afirmó que Alemania y sus socios no buscaron esta confrontación. A su juicio, es Rusia quien la está imponiendo.

Alemania mantendrá su apoyo a Ucrania

Jäger defendió el respaldo alemán a Ucrania y lo calificó como un interés fundamental para el país. Advirtió que abandonar ese apoyo tendría consecuencias graves para Alemania, Europa y la OTAN.

EFE recoge además que el jefe del BND rechazó la idea de que el conflicto con Rusia termine automáticamente cuando concluya la guerra en Ucrania.

“Es una gran ilusión creer que, con el fin de la guerra en Ucrania, el conflicto con Rusia habría terminado”, afirmó Jäger. Para el funcionario, Alemania y sus aliados deben prepararse para una confrontación que podría prolongarse más allá del conflicto ucraniano.

Con información de EFE

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