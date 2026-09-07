La ultraderecha arrasa en las elecciones de Alemania: golpe a Friedrich Merz

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La presión sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, aumentó tras la contundente victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt. El resultado generó preocupación dentro de la coalición gobernante, según informó EFE.

La AfD obtuvo el 43,8 % de los votos. La Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz consiguió el 17,2 %. El SPD alcanzó el 9,3 %, mientras Los Verdes lograron el 8,9 %. La Izquierda obtuvo el 8,6 %.

Merz reconoció la magnitud del resultado. “No habíamos esperado una derrota en estas dimensiones”, afirmó tras reunirse con la dirección de su partido.

Friedrich Merz admite la peor derrota en décadas

El canciller calificó el resultado como la “peor derrota desde hace décadas” para su partido. También rechazó las especulaciones sobre su continuidad. Recordó que fue elegido para un mandato de cuatro años, hasta 2029.

Según EFE, Merz aseguró que no ignorará el avance de la AfD. El canciller defendió además las instituciones democráticas y los valores establecidos en la Constitución alemana.

El resultado tiene un peso especial para Merz. Cuando asumió la presidencia de la CDU, se había propuesto reducir a la mitad el apoyo electoral de la AfD. En Sajonia-Anhalt ocurrió lo contrario.

El Gobierno alemán enfrenta presión por sus reformas

Merz también reconoció que la popularidad de su Gobierno está en niveles bajos. Admitió que necesita mejorar la comunicación con los ciudadanos.

Dentro del SPD existen dudas sobre algunas reformas. El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, consideró el resultado una “señal para Berlín”.

EFE señala que el Gobierno también enfrenta diferencias sobre medidas económicas y sociales.

Merz mantiene su apoyo a Ucrania

El canciller rechazó modificar su postura frente a Rusia. Defendió mantener el respaldo a Ucrania y advirtió sobre la amenaza rusa.

Merz tendrá poco tiempo para reaccionar. El próximo 20 de septiembre habrá elecciones en Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín. La AfD parte con una posición relevante en ambos territorios.

Con información de EFE

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