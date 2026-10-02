Alemania activa preparación militar ante posibles amenazas rusas

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Alemania elevó su preparación ante posibles amenazas militares con el ejercicio ‘Red Storm Charlie’, desarrollado en Hamburgo del 24 al 26 de septiembre de 2026. La operación involucró a militares, policías y organizaciones civiles.

Alemania realiza ejercicio militar en Hamburgo

Durante tres días, cerca de 1 700 participantes, incluidos unos 500 soldados, simularon diferentes escenarios de emergencia. Helicópteros y vehículos blindados recorrieron sectores de la ciudad.

Según La Gazeta Online, el ejercicio puso a prueba la coordinación entre la Bundeswehr, las autoridades civiles y los organismos de seguridad. Hamburgo fue escogida por su importancia como centro logístico para el traslado de tropas y equipos de la OTAN.

Las maniobras buscan evaluar la capacidad alemana para responder ante una eventual crisis en el flanco oriental de la alianza.

Plan de Operaciones Alemania prepara respuesta ante Rusia

El ejercicio está relacionado con el denominado Plan de Operaciones Alemania. Se trata de un documento confidencial que establece cómo el país podría organizar su respuesta ante una situación de conflicto.

La Gazeta Online señaló que Alemania podría convertirse en un punto clave para el tránsito de hasta 800 000 soldados y 200 000 vehículos en un escenario de crisis.

La experta en seguridad Aylin Matlé explicó que el plan contempla puertos, carreteras y otras rutas necesarias para movilizar tropas. También incluye medidas para coordinar la participación de autoridades y organizaciones civiles.

Sin embargo, parte de la infraestructura alemana presenta limitaciones. Algunas instalaciones son antiguas y no estarían preparadas para soportar grandes cargas.

Alemania aumenta su seguridad ante amenazas híbridas

El desarrollo del plan fue impulsado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Desde entonces, Alemania ha aumentado su atención sobre posibles ciberataques, sabotajes y otras acciones atribuidas a Rusia.

De acuerdo con La Gazeta Online, el debate sobre la seguridad del documento también creció tras el avance electoral de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.

El Ministerio de Defensa sostiene que el documento completo no es compartido con los estados federados. Las autoridades aseguran que la información sensible se mantiene bajo estrictas medidas de protección.

Con información de EFE

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