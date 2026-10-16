Donald Trump asegura que no usará bombas nucleares en Irán

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no utilizará armas nucleares contra Irán y descartó, por ahora, desplegar tropas terrestres en ese país. Sin embargo, no cerró la posibilidad de emplear la bomba MOAB, conocida como la “Madre de todas las bombas”, considerada la mayor arma no nuclear del arsenal estadounidense.

En una entrevista con el canal conservador Newsmax, Trump afirmó que no ve necesario recurrir al armamento nuclear. Sus declaraciones se produjeron después de que CNN informara sobre posibles planes militares contra infraestructura iraní, según EFE.

Trump descarta usar armas nucleares contra Irán

“No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo”, declaró el mandatario durante la entrevista.

Trump también explicó que la bomba MOAB no es nuclear, aunque la comparó con un artefacto de ese tipo por su enorme capacidad destructiva.

El presidente no desmintió la información sobre los planes del Pentágono ni confirmó que haya autorizado el uso de esta arma. La posibilidad de reanudar los ataques contra Irán mantiene la atención sobre las decisiones militares de Washington, informó EFE.

Qué es la bomba MOAB que podría utilizar Estados Unidos

La MOAB, identificada como GBU-43/B, es una bomba convencional de gran potencia. Según los reportes citados por CNN, el Pentágono tendría planes para utilizarla contra infraestructura energética y nuclear iraní si Trump autoriza nuevos ataques.

Por sus dimensiones y características, el artefacto debe lanzarse desde un avión de transporte militar C-130 Hércules. Su empleo requiere apoyo aéreo y una planificación compleja.

Un eventual uso de esta bomba representaría una escalada importante en el conflicto, debido a su capacidad destructiva y a las posibles consecuencias de atacar instalaciones estratégicas iraníes.

Trump descarta enviar tropas estadounidenses a Irán

Consultado sobre la posibilidad de desplegar soldados estadounidenses en territorio iraní, Trump respondió negativamente. “No, no lo veo”, afirmó.

El envío de tropas terrestres podría ampliar el alcance de las operaciones y exponer a Estados Unidos a un conflicto más prolongado e impredecible en Oriente Medio.

Por ahora, el mandatario no precisó si autorizará nuevos ataques ni aclaró qué medidas militares contempla su Administración, señaló EFE.

Con información de EFE

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