Donald Trump abandona el plan de retransmitir la ejecución de un exmilitar

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves 15 de octubre de 2026 retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, un exmilitar condenado a muerte por asesinar a 13 personas en 2009. La decisión modifica su propuesta inicial de emitir públicamente la ejecución.

Donald Trump confirma que el fusilamiento de Hasan no será televisado

“Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será retransmitido”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. El mandatario añadió que los familiares directos de las víctimas podrán presenciar la ejecución en persona, si así lo desean.

Según informó EFE, Trump había defendido inicialmente la transmisión como una forma de disuasión. Sin embargo, reconoció que muchas personas preferirían no ver la ejecución mediante imágenes o emisiones en directo.

La ejecución está prevista para el 3 de diciembre en la base militar de Fort Hood, Texas. Hasan será fusilado por un pelotón de soldados armados con fusiles. De concretarse, será la primera ejecución de un militar estadounidense por este método desde 1945.

La propuesta de retransmitir la ejecución generó polémica

La controversia comenzó el 7 de octubre, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que procuraría que el público pudiera ver la ejecución. Argumentó que las personas debían comprender las consecuencias de este tipo de actos.

Posteriormente, Trump sostuvo que Hasan merecía una retransmisión pública por la gravedad de sus crímenes. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, se distanció de la propuesta y manifestó que no tenía intención de presenciar la ejecución.

La ONU cuestiona las ejecuciones públicas

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre las implicaciones de este tipo de prácticas. Consideró que las ejecuciones públicas pueden constituir un trato o castigo cruel, inhumano o degradante. Su transmisión en directo también puede plantear graves preocupaciones en materia de derechos humanos.

EFE recordó que Hasan fue condenado a muerte en 2013 por el tiroteo del 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos, y fue uno de los más mortíferos ocurridos en una base militar estadounidense fuera de combate.

Con información de EFE

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